ÖİB'in Ankara'daki bir taşınmazına ilişkin imar planı onaylandı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir taşınmazın imar planına ilişkin kararına onay verildi.
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'ndeki taşınmaza "ticaret alanı, park, genel otopark alanı, trafo alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması uygun bulundu.
Ekonomi