ÖİB’in bazı taşınmazların satışıyla imar planı değişikliği kararına onay

Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliği kararları onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'daki 4 taşınmazın satışı uygun bulundu. Bursa, İstanbul ve Muş'taki 2'şer taşınmazın satışına ilişkin ihale sonuçları da onaylandı.

ÖİB'nin, İstanbul'da 5, İzmir'de 5, Ankara'da 3, Antalya'da 2, Bursa'da 2, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Karaman, Kırşehir, Iğdır ve Nevşehir'de 1'er olmak üzere 12 ildeki 24 taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerine de onay verildi.