OIC-AC Tahkim Merkezi arabuluculuk kurallarını belirledi

ANKARA(EKONOMİ) - İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC) yatırımcı-devlet ve ticari uyuşmazlık çözümünde etkin bir dönüşüm sağlayacak arabuluculuk kurallarını belirledi. OIC-AC Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB İkiz Kuleler’de yapılan OIC-AC Yönetim Kurulu Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edilen kurallar, uluslararası uyuşmazlıklar için çözüm geliştirme anlamında önemli bir adım olarak görülüyor.



Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen OIC-AC Yönetim Kurulu toplantısına; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Yousef Khalawi, Yönetim Kurulu Üyeleri Adil Sani Konukoğlu, Dr. İbrahim Nihat Bayar, Mohamed Ridza Bin Mohamed Abdulla, Dr. Fayyad Melfi Aqil Al-Qudah katıldı.



Yeni onaylanan arabuluculuk kuralları ile OIC-AC küresel arabuluculuk uygulamaları için yeni bir standart belirlendi. Hükümler, uzlaşma anlaşmalarının sınır ötesi uygulanabilirliğini artırıyor. Bu gelişmenin daha fazla sayıda tarafı, uyuşmazlıkları dostane şekilde çözmenin bir yolu olarak arabuluculuğa teşvik etmesi bekleniyor.

Yeni kuralların, tutarlı ve etkili bir sistem oluşturması bekleniyor

Ekim 2023'te OIC-AC Tahkim Kuralları’nın yayımlanmasının ardından gelen bu kararın, OIC-AC'nin tahkim ve arabuluculuk için kapsamlı bir yasal altyapı kurma taahhüdünü daha da pekiştirdiğine işaret edildi. Yeni onaylanan arabuluculuk kurallarının mevcut tahkim kurallarını tamamlaması ve uluslararası uyuşmazlık çözümü için tutarlı ve etkili bir sistem oluşturması bekleniyor.

OIC-AC Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, arabuluculuk kuralları'na ek olarak, toplantıda kapsamlı bir hakem listesi de gündeme geldi. OIC üye ülkelerinin çoğundan uzmanları ve diğer önde gelen hakemleri kapsayan bu liste, OIC-AC'nin tahkim alanında çeşitliliğe ve kapsayıcılığa olan bağlılığının bir göstergesi olarak görülüyor.

Liste, talep üzerine kolayca temin edilebilmekte ve taraflara adil ve tarafsız tahkim süreçlerini garantilemek için çok sayıda seçenek sunmakta.