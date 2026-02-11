OKA Amasya’da toplandı

OKA şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Tokat Valisi Abdullah Köklü’nün başkanlığında ve Amasya Valisi Önder Bakan’ın ev sahipliğinde, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kalkınma Ajanslarının 2026 Yılı Çalışma Temasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülmekte olan ‘Anadoludakiler Projesi’ çerçevesinde ‘Yerel Ürünleri Ticarileştirme’ olarak belirlendiği ve OKA’nın bu kapsamda 2026 yılı itibarıyla bölgedeki yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda ticarileştirilmesine yönelik nitelikli, sürdürülebilir ve sonuç odaklı faaliyetler yürüteceğinin vurgulandığı toplantıda

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 Yılı Çağrısı kapsamında bölgeden ön başvurusu yapılan 35 projeden kesin başvuru aşamasını tamamlayarak teknik değerlendirme sürecine alınan 24 projenin teknik değerlendirme sonuçları istişare edildi. OKA’nın mali ve teknik destek programları kapsamında devam eden projelere ilişkin genel değerlendirme yapılarak 2025 Yılı Fizibilite Desteği Programları başvuruları kapsamında katma değerli üretim ve turizm temalarında sunulan projeler karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca 2026 yılında uygulanması planlanan Turizm Odaklı Yatırım Projeleri Fizibilite Desteği Programı ile ‘Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı’na ilişkin bütçe, uygulama detayları ve diğer hususları içeren taslak rehberleri değerlendirilerek Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında OKA’nın 2026 yılı bütçesi kesinleştirildi.