Oksijen’den hem yeni tesis hem elektrikli şarj atağı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Oksijen markası altında halihazırda 31 tesis, 27 benzin istasyonu, 165 mağaza ve 85 marka ile faaliyet gösterdiklerini ifade eden Gürdil, iki yeni tesis yatırımının da devam ettiğini söyledi.

Bu yatırımlardan birinin Saruhanlı 337. kilometrede, Matlı Grubu iş birliğiyle hayata geçirileceğini belirten Gürdil, tesisin bünyesinde Total akaryakıt istasyonunun da yer alacağını ve önümüzdeki yıl nisan ayında tesisin faaliyete geçmesinin planlandığını kaydetti. Mevcut tesislerde de kapasite artırımlarının sürdüğünü vurgulayan Gürdil, Oksijen 204’te yaklaşık 3 bin metrekare, 375. kilometredeki tesiste ise 1.200 metrekare ilave alan yatırımı planlandığını aktardı. Alp Gürdil, “Büyümemizi yalnızca yeni tesislerle değil, mevcut sahalarımızda yaptığımız genişlemelerle de sürdürüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Elektrikli araç şarjında altyapı hamlesi

Elektrikli araç kullanımının hızla arttığına dikkat çeken Alp Gürdil, Oksijen Tesisleri’nin bu dönüşümde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Gürdil, enerji altyapı yatırımlarının yetersizliği nedeniyle sahalarda gerekli ilk yatırımları büyük ölçüde Otoyol A.Ş. önderliğinde elektrikli şarj operatörlerinin üstlendiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Bugün sahalarımızda 14 farklı şarj operatörü faaliyet gösteriyor ve 570’in üzerinde şarj soketi işletiliyor. Otoyol kullanıcıları için hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şarj altyapısı oluşturduk. Bu alanın 2035’e kadar şirketimiz için önemli bir gelir ve uzmanlık alanı haline gelmesini bekliyoruz.”

Çevre yatırımlarına da değinen Gürdil, Oksijen Tesisleri’nde 8 adet atık su arıtma tesisinin aktif olarak işletildiğini ve tüm çevresel analizlerin düzenli yapıldığını söyledi. Sıfır atık yaklaşımıyla gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılmasına yönelik projeler yürüttüklerini ifade eden Gürdil, belediyelerle iş birliği içinde atık yemeklerden hayvan maması üretimi uygulamasının pilot olarak başladığını ve yaygınlaştırılacağını kaydetti. Güneş enerjisi yatırımları konusunda ise saha ve çatı alanlarının sınırlı olması nedeniyle otopark üstü kanopi ve şarj üniteleriyle entegre çözümler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.