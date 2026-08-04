OKT Trailer, yolculukta kendi enerjisini üreten treylerler geliştirecek

AHMET USMAN / AYDIN

Üst yapı ve treyler imalat sektöründe Türkiye'yi yurtdışı platformlarda birçok önemli proje ve hizmet alanlarında temsil eden OKT Trailer, üretim, ihracat ve istihdamda ortaya koyduğu sürdürülebilir büyüme performansını, yapay zekâ destekli dijitalleşme hamleleri ve çalışan deneyimini merkeze alan yatırımlarıyla öne çıkarıyor. Yarım yüzyıla yaklaşan köklü geçmişiyle treyler sektörüne öncülük eden OKT Trailer, bir yandan üretim kapasitesini ve küresel pazar payını artırırken, diğer yandan hayata geçirdiği teknoloji hamleleri ve insan kaynakları çalışmalarıyla geleceğe yatırım yapıyor. Şirketin gündeminde inovatif yenilikler ilk sırada yer alıyor. Ar-Ge projelerini yeşil dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde şekillendiren OKT Trailer, son olarak yolda seyir halindeyken kendi elektrik enerjisini üreterek elektrikli çekicilerin akülerini besleyecek yenileyici ve çevreci treyler tasarımları geliştirmek üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İnovatif ürünlerle pazar payını artırıyor

Mühendislik güçlerini ve yenilikçi vizyonlarını uzun vadeli hedefleriyle birleştirerek Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ettiklerini dile getiren OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, "Değişen pazar koşullarına hızla uyum sağlayan, verimlilik odaklı teknoloji yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Son 5 yılda üretim kapasitemizi yüzde 41 artırmayı başardık. Müşteri beklentilerine özel, yüksek katma değerli ve terzi usulü çözümler sunarak, mühendislik kabiliyetlerimizi küresel pazarlara güçlü bir şekilde taşıyoruz" dedi. OKT Trailer Genel Müdürü Maraş, "Son 3 yılda ihracat gelirlerinde istikrarlı bir şekilde çift haneli büyüme performansı yakaladık. Toplam satışlarımızın yaklaşık yüzde 68'ini ihracat pazarlarında gerçekleştiriyoruz. Son 5 yılda yurt dışı satış hacmimizi yüzde 40 oranında büyüterek uluslararası arenadaki rekabet gücümüzü pekiştirdik" diye konuştu.

"Gelecek için yeşil dönüşüme odaklandık"

Ar-Ge projelerini yeşil dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde şekillendirdiklerini vurgulayan Maraş, "Taşımacılığa hizmet ederken kendimizi ve ürünlerimizi evrimden devrime taşımayı misyon edindik. Bu kapsamda fütüristik bir mühendislik sanatı ile çığır açan, sürdürülebilir ve konformist bir taşıma deneyimini sektöre kazandırdık. Özel ergonomik tasarımıyla rüzgar direncini azaltarak enerji sarfiyatını minimuma indiren aerodinamik kimyasal taşıma aracımız, Avrupa'da prestijli International Trailer Award 2024 Konsept Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül bizi dünya markası olma hedefimize biraz daha yaklaştırdı. Lojistiğin geleceğine yön verme vizyonumuz çerçevesinde yeni bir Ar-Ge projesine başladık. Yolda seyir halindeyken kendi elektrik enerjisini üreterek elektrikli çekicilerin akülerini besleyecek yenileyici ve çevreci treyler tasarımları üzerindeki çalışmalarımız sürüyor. Bu tasarımı da en kısa zamanda pazara sunmayı hedefliyoruz" dedi.

"Uçtan uca dijital dönüşüm çalışmalarımızı yapay zeka desteği ile yürütüyoruz"

Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin kalbine koyduklarını belirten Maraş, tüm operasyonel süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren yeni nesil portalı "e-Nokta" ile teknoloji alanında büyük bir hamle yaptıklarını ifade etti. Maraş, yapay zekâ entegrasyonu ve otonom işleyiş modeliyle dikkat çeken bu platformun; üretim, operasyon, insan kaynakları ve müşteri süreçlerini tek bir entegre yapı altında topladığını anlatt. Yeni portalın şirket için basit bir yazılım yatırımından çok daha ötesi olduğunu ve iş yapış biçimlerinde köklü bir dönüşümü temsil ettiğini belirten Hakan Maraş, emekle büyüyen bir şirket olarak çalışanlarının gücünü teknolojiyle desteklediklerini ifade etti. Yapay zekâ destekli analiz sistemleri sayesinde süreçlerin çok daha öngörülebilir, verimli ve hatasız ilerleyeceğini vurgulayan Maraş, veri odaklı yönetim anlayışıyla stratejik karar alma süreçlerini de doğrudan güçlendirdiklerini belirtti.

"Kadın istihdamımız 5 yılda yüzde 132 arttı"

Büyüme performanslarının istihdam rakamlarına da güçlü şekilde yansıdığını söyleyen Maraş, "Son 5 yılda toplam çalışan sayımız yüzde 56 arttı. İnsan kaynağını en değerli sermayemiz olarak görüyoruz. Özellikle kadınların iş hayatındaki rolünü desteklemek amacıyla kadın istihdamında yüzde 132'lik dikkat çekici bir büyüme oranına imza attık. Çalışan bağlılığı ve iş güvenliği kültürümüzü yalnızca teoride bırakmayarak kapsamlı saha uygulamalarıyla hayata geçiriyoruz" bilgilerini verdi.