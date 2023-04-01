Oktay: Yardım kampanyasının 84,4 milyar liralık miktarı yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, "84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

15 Şubat'ta yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yapılmış, toplam 115,1 milyar lira toplandığı açıklanmıştı.

Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını bildirdi.