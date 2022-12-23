  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Oktay'dan EYT açıklaması: 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız
Takip Et

Oktay'dan EYT açıklaması: 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, EYT ile ilgili, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız." dedi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yaklaşık 1.8 milyon kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.

Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız." dedi.

Meclis'e dün sunulmuştu

AK Parti'nin dünkü MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "EYT'de araya yılbaşı tatili giriyor ama bugün itibarıyla Meclis'e sunulacak." açıklaması yapmıştı.

 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklamasıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklamasıGündem

 