Oktay'dan EYT açıklaması: 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız

Yaklaşık 1.8 milyon kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.

Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız." dedi.

Meclis'e dün sunulmuştu

AK Parti'nin dünkü MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "EYT'de araya yılbaşı tatili giriyor ama bugün itibarıyla Meclis'e sunulacak." açıklaması yapmıştı.