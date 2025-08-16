Okul alışverişi başladı: Çantaya rekor zam

  1. Ekonomim
2025-2026 eğitim - öğretim yılı için geri sayım başladı, velileri okul alışverişi telaşı sardı. Online satışlarda harcama geçen yıla göre yüzde 45 arttı, en büyük artış ise okul çantası kategorisinde görüldü. Çantalara yüzde 30 ile 60 arasında zam geldiği belirtiliyor.

Yeni eğitim - öğretim yılı 8 Eylül’de başlayacak. Birinci sınıflar ise 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların başlamasına sayılı günler kala velilerin alışveriş telaşı başladı.

E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45 artış yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre okul çantası kategorisinde ciro temmuza göre yüzde 83 arttı. Kırtasiye ürünlerinde artış yüzde 60 oldu. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kaldı. Geçen yıl 517 lira olan ortalama sepet tutarı, bu yıl 750 liraya çıktı.

Okul çantasına büyük zam

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiğini söyledi. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” dedi.

Fiyatlar daha da artabilir

Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağını belirterek alışverişi erteleyen velileri fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarıyor.

