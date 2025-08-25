Okul masraflarında rekor artış: Kırtasiye ve servis ücretleri cep yakıyor!

Yeni eğitim-öğretim yılı, veliler için adeta bir maliyet sınavına dönüştü. Kalemden deftere, çantadan ayakkabıya her bir kalemdeki fahiş fiyat artışları, aile bütçelerini derinden sarsıyor. Özellikle İstanbul'da kiraların 25 bin TL barajını aştığı bu dönemde, velileri bir taraftan servis ve kırtasiye masrafları, diğer taraftan da yaşam pahalılığı arasında derin bir bütçe krizi bekliyor. "Okul taksitleri" artık lüks değil, bir zorunluluk haline geldi.

En düşük 6 bin 500 liradan başlıyor

İstanbul'da yapılan bir saha araştırması, velileri bekleyen mali yükü gözler önüne serdi. Geçen yıl 3 bin 500 liraya tamamlanabilen temel bir okul alışverişi, bu yıl en düşük 6 bin 500 liradan başlıyor. Bu, bir yılda yaşanan yüzde 100'e varan fahiş bir artış anlamına geliyor. Kalitede küçük bir iyileşme ise bütçeyi ortalama 12 bin liraya kadar zorluyor. Veliler, "Çocuğumu okula göndermenin bedeli neredeyse asgari ücretin yarısı kadar" diyerek isyan ediyor.

Temel ürünlerle hazırlanan bir sepetin maliyeti 6 bin 555 TL

Fiyatlar ilçeden ilçeye de değişiklik gösteriyor. Örneğin, Avcılar Cihangir Mahallesi’ndeki bir kırtasiyede en temel ürünlerle hazırlanan bir sepetin maliyeti 6 bin 555 TL tutarken, kaliteli ürünler tercih edildiğinde fatura 12 bin 180 TL'ye, yani asgari ücretin yarısından fazlasına ulaşıyor. Avcılar Denizköşkler'deki bir başka kırtasiyede ise daha eksik bir listenin maliyeti 4 bin 562 TL'den başlayıp 9 bin 872 TL'ye kadar çıkabiliyor. Beyoğlu'nda ise 12 kalemlik eksik bir listenin fiyat aralığı 4 bin 96 TL ile 6 bin 554 TL arasında değişiyor. Kırtasiyeciler, okulların açılacağı son hafta bu fiyatların daha da artabileceğini belirtiyor.

BirGün'de yer alan habere göre; örnek kırtasiye masrafları listesi Avcılar bölgesindeki fiyatlara göre, bir öğrencinin temel ihtiyaç listesindeki bazı ürünlerin fiyat aralıkları şu şekilde:

Sırt çantası: 2.500 – 5.000 TL

Suluk: 500 – 1.000 TL

Beslenme çantası: 200 – 500 TL

Kalem kutusu: 280 - 800 TL

Pastel boya (12'li): 380 – 480 TL

Kuru boya (12'li): 270 – 430 TL

Okul üniforması (tek takım): 1.000 TL

Servis ücretleri de velilerin cebini yakacak

Kırtasiye giderlerinin yanı sıra, velilerin karşılaştığı bir diğer büyük maliyet kalemi ise okul servisi ücretleri oldu. Üç büyükşehirde de servis ücretlerine zam yapıldı veya zam talebinde bulunuldu:

İstanbul'da Esnaf odası, mevcut ücretlere yüzde 50'lik bir zam talebinde bulundu. Bu talebin onaylanması durumunda, en kısa mesafe olan 0-3 km arası ücretin 3 bin 800 - 3 bin 900 TL aralığına, en uzak mesafenin ise 9 bin 150 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Ankara'da servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, en kısa mesafe (0-3 km) 21 bin 745 TL, 10-15 km arası mesafe ise 33 bin 210 TL olarak belirlendi.

İzmir'de yeni ücretler belirlendi. En yakın mesafe (0-3 km) için devlet okullarında 2 bin 762 TL, anaokulu ve özel okullarda ise 3 bin 313 TL ücret alınacak. Araçlarda hostes bulunması halinde bu fiyatlara yüzde 30 daha eklenecek.