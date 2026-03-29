Okul servislerinde “Serviscell” dönemi: Sektörde maliyet ve ihale endişesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul servislerinin canlı olarak izlenip hizmet kalitesinin artırılması amacıyla "Serviscell" adlı yeni bir takip sisteminin tüm servis araçlarında bulundurulmasını planlıyor. Bu sistemin araçlara zorunlu olarak entegre edilmesi halinde, servis firmalarının karşı karşıya kalacağı maliyetin 12 bin ila 30 bin lira arasında olacağı bildiriliyor. Sektör temsilcileri ise bu artan masrafların kaçınılmaz şekilde öğrenci velilerine yansıyabileceğini belirtiyor.

Servis işletmecileri, artan zorunlu teknoloji yüklerinden dolayı ekonomik açıdan zorlandıklarını vurgularken, ihalelere katılımda güçlük yaşayabilecekleri uyarısında da bulunuyor. Sözcü'nün haberine göre özellikle kırsal kesimlerde taşımalı eğitim hizmetlerinin sekteye uğrayabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor.

"Yeni uygulama masrafları artıracak"

Sistemin getirdiği maliyet yükünün dışında, halihazırda farklı takip cihazlarının servis araçlarında aktif olarak kullandığını ifade eden sektör temsilcileri, yeni sistemin zorunlu tutulmasının gereksiz harcamalara yol açacağı görüşünde.

MEB ise yaptığı açıklamalarda, amaçlarının öğrenci güvenliğini artırmak ve taşıma hizmetlerinin daha etkin bir şekilde denetlenebilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Turhan Çömez Meclis’e taşıdı: Sistem tek şirkete mi veriliyor?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Çömez, “Sistem tek bir şirkete (Turkcell) yönlendiriliyor. Servisçi esnafın araçlarında takip sistemi olmasına rağmen yeni cihazın zorunlu tutuluyor” ifadelerini kullanırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “Bu cihaz ve yazılımın yalnızca belirli bir şirketten temin edildiği doğru mudur? Rekabet ve kamu ihale mevzuatı açısından nasıl bir süreç işletildi?” sorularını yöneltti.

Yakın dönemde ticari araçlar için akaryakıt tüketimini izlemeye yönelik Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) de benzer tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu uygulamada da araç sahiplerinden cihaz ve yazılım bedelleri talep edilmiş, sektör temsilcileri mevcut sistemlerin yeterli olduğunu savunmuştu. Şimdi ise Serviscell uygulamasıyla benzer bir maliyet ve rekabet tartışması eğitim taşımacılığı alanında gündeme taşındı.