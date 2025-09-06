Okul servislerinde yetki belgesine dikkat! TESK’ten velilere ‘korsan taşımacılık’ uyarısı geldi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, eğitim-öğretim yılının açılacak olması dolayısıyla kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Palandöken, geleceğin teminatı çocukların her türlü tehlikelerden korumamız gerektiğini ve bu sorumluluğun en büyüğünü de ebeveynlerin alması gerektiğini belirtti.

Okul servislerinde 'korsan taşımacılık' yapanlara dikkat!

Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinin güvenliği konusunda uyarılarda bulunan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Bilindiği üzere Pazartesi günü 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlıyor. Yaklaşık 19 milyon çocuğumuz, 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar okula başlayacak. İnşallah okulda derslerine çalışıp karnelerini ve ara tatillerini doya doya yaşarlar. Ancak aile olarak bize de görevler düşüyor. Aynı şekilde emniyet güçlerine, okul aile birliklerine, okul müdürlerine ve çevredeki otokontrolümüze de ihtiyaç var. Ya anne babalarının götürüp getirdiği ya da servise emanet ettiğimiz çocuklarımızı, bu işin uzmanı olan, meslek odasına kayıtlı, korsan taşımacılığın dışında kalan şoför abilerimize emanet etmemiz lazım" diye konuştu.

"Okul önlerinde satılan ürünlere denetim şart"

Okul önlerinde ve çevresinde çocukların güvenliği için yetkililere, ailelere ve esnafa çağrıda bulunan TESK Başkanı Palandöken, "Okul önlerinde hijyenik olmayan ürünlerin satıldığını çocuklarımıza tembih etmeliyiz. Merdiven altı üretimlerden, kötü alışkanlıklara yol açabilecek arkadaşlıklardan ve en çok da ailelerin korktuğu uyuşturucu maddeleri satanlardan uzak tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenli bir eğitim alacağı, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gidip gelecekleri bir dönemi yaşamak istiyoruz. Bunun için aile, şoför abileri, okul yönetimi, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerinden olan zabıtaların sıkı bir kontrol içerisinde olması, hiçbir şeye göz açtırılmaması gerekiyor. Her yıl maalesef bazı olaylar yaşanabiliyor. Ancak tedbirleri en başta almak lazım. Çocuklarımızı okul çevresinde tanımadıkları kişilerden, tanımadıkları araçlardan uzak tutmalıyız. ‘Biraz ucuz olsun’ mantığıyla komşular arasında tutulan, belgesiz, güvensiz servislerden uzak duralım. Güvenilir, sertifikalı, meslek odasına kayıtlı araçlar olmalı ki evlatlarımızı onlara emanet edebilelim. Bununla birlikte zararlı maddelerin okul önlerinde satılmasına da kolluk kuvvetleri sıkı denetimlerle engel olmalıdır" şeklinde konuştu.

"TESK olarak otokontrol yapacağız"

Çocukların güvenliği için her şeyi göz önünde bulundurmaları gerektiğini ve bu durumdan dolayı her bireye sorumluluk yüklendiğini belirten Palandöken, "Çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitim görmesi gerçekten çok önemlidir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, araçların periyodik bakımlarının yapılması, servis şoförlerinin çocuklara uygun şekilde davranması ve yolculuk sırasında hız yapmadan, kurallara uyarak onları güvenli bir şekilde okula götürüp getirmesini kapsıyor. Tecrübeli şoför abilerine emanet edeceğiz ama biz de elimizi onların üzerinden çekmeyeceğiz. Biz otokontrol yapacağız, daimi takip edeceğiz ve söylediğim paydaşlarla da ortaklaşa her an irtibat halinde olacağız" dedi.