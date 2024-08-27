Okul servislerine fahiş zam: Taksi bile daha ucuz! Hukukçular uyarıyor: Geri isteyebilirsiniz

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci için ders zili 9 Eylül’de çalacak. Okulöncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise 2 Eylül’de uyum programına alınacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler servis bulma telaşına girdi. Ancak astronomik ücretler velileri zorluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) okul servis ücretleriyle ilgili aldığı karar doğrultusunda, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla aylık 1931,40 TL oldu. 1-3 km 2.068 TL, 3-5 km 2.234 TL, 15-17 km 3.712 TL, 23-25 km 4.519 TL.

Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarının taşıma ücretine en fazla yüzde 35 rehber personel ücreti ilave ediliyor. Bu durumda ücret 0-1 km’de ücret 2.607 TL’ye çıkıyor.

100 bin TL'ye varan zamlı ücretler

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre bazı servis şirketleri ve okullar, yüzde 100’leri aşan oranlarda zamlar yaparak yıllık 100 bin TL’ye varan miktarlarda ücret talep ediyor.

Taksi daha ucuz

Bir servis şirketi, 3.8 km uzaklıktaki ev için yıllık 60.000 TL talep ediyor. Bu durumda yılda 180 gün servis kullanan bir öğrenci için günlük ücret ortalama 333 TL’ye oluyor. Öğrenci aynı mesafeyi her gün taksiyle gidip gelse günlük ödemesi gereken ücret ortalama 200-220 TL arasında.

Bu nedenle bazı veliler, çocuklarını kendisi götürmeyi, taksi kullanmayı planlarken bazıları da korsan servislere yöneliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi kimilerinin bu yıl da tercihi komşuları... Yani birkaç komşu birleşerek çocukları ortaklaşa okula götürmeyi planlıyorlar.

Servisçiler: Komisyon alıyorlar

Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Günhan Sinar, “Bize yüzde 16 artış yapıldı ama bazı okullar ve tur şirketleri yüzde 100’e varan zamlar yaptı. Bu yapılan zamlar servisçilerin cebine girmiyor. Fark komisyonculara gidiyor. Özel hizmet diyerek ekstra para isteyenler de var ama araba aynı araba” dedi.

Hukukçular uyarıyor: ‘Geri isteyebilirsiniz’

Fahiş ücretlerle karşılaşan velilerin izlemesi gereken yolları anlatan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü ise şunları söyledi:

“UKOME tarafından belirlenen ücret tavan sınır olup bunun üstünde ücret talep edilemez. Tarifenin üzerine çıkıldığında veliler, UKOME’ye bildirsinler. Veliler, ayrıca servis hizmeti aldığı işletmeye de itirazlarını yazılı bildirmesi gerekir. Bu bildirimde UKOME tarifesinin üzerinde bedel ödenmek istenmediği belirtmeli ve bir kopyası da kendilerinde kalmalı. Çünkü sonrasında tüketici hakem heyetine başvurularak, bu ekstra ödenen ücretler kolaylıkla geri istenebilir.”

Bazı servis şirketlerinin araç takip sistemi, kamera gibi ek hizmetler nedeniyle ek ücret istediğini hatırlatan Güllü, “Kabul etmeyen velilere ‘öğrenciyi taşımam’ diyorlar. Böyle bir hakları yok. Bu hizmetleri eğer veli talep ediyorsa ekstra ücret ödeyebilir. Velinin böyle bir talebi yoksa UKOME tarifesi uygulanmak zorundalar” diye konuştu.

Korsan servislere dikkat!

İstanbul’da yaklaşık 2 bin korsan servis olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle velilerin servis seçerken çok dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Günhan Sinar, “Korsan servislerde denetim yok. Bizde şoförün alkol, uyuşturucu, sabıka kaydı kontrolleri yapılıyor. Korsanlarda veliler çocuğunu kime emanet ettiğini bilmiyor. Her türlü olumsuzluk yaşanabilir. Veliler aracın plakasını incelesin. 34 LA-LZ olmalı. Bu plakası olan şoförler ve araçlar denetleniyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı veliler, kendi çocuğuyla birlikte birkaç çocuğu da okula taşımaya düşünüyor. Bir taraftan da bu durumun korsan taşımacılığa girip girmeyeceği konusunda tedirginler. Maddi çıkar yoksa hiçbir mahsur ve yasal engelin olmadığını kaydeden İbrahim Güllü, “Ancak para karşılığı yapılması halinde vergisel yükümlülük doğacaktır” uyarısında bulunuyor.