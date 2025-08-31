Okul sezonu açıldı, veliler alışverişe başladı: Çanta fiyatları ne kadar?

Okul sezonunun açılmasıyla beraber vatandaşlar çocukların ihtiyaçları için alışveriş yapmaya başladılar. Bu noktada ise ilk alınan araç gereçlerden biri çanta oluyor.

Her ekonomiye göre geniş bir fiyat yelpazesine sahip olan okul çantalarında veliler çocuklarının ihtiyacına göre tercihte bulunabiliyor.

"250 TL'den başlayıp yaklaşık 4 bin TL'ye kadar çantalarımız var"

Uzun zamandır Eskişehir'de çanta satan Fatma Aydın, okul sezonun açılmasıyla beraber çanta fiyatları hakkında, "Aile işletmemiz burası. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Kiracı da olmadığımız için Eskişehir'de fiyatlar bizde bir tık daha uygun. Çantalarımızda en uygun ürünlerden, en kaliteli ürünlere kadar birçok çeşidimiz mevcut. 250 TL'den başlayıp yaklaşık 4 bin TL'ye kadar çantalarımız var. Kalite kalite değişiyor tabii. Mesela en uygun ürünlerimizle yardımcı olmaya çalışırsak yaklaşık bin liraya beslenme çantasını, kalemliğini, suluğunu, beslenme kabını hepsini alabiliyor. Her zaman kaliteyi ucuza almak önemlidir" dedi.

"Her çocuğa hitap edebiliyoruz"

Ayrıca çocukların yaştan yaşa göre çanta tercihlerinin değiştiğini aktaran Fatma Aydın, "İlkokul çocukları daha çok karakterli seviyorlar, onlardan istiyorlar. Ortaokul çocukları daha düz çanta tercih ediyorlar. Kız çocukları daha renkli ve düz. Erkek çocukları daha koyu ve düz renkler tercih ediyorlar. Her şekle uygun çantamız mevcut. Her çocuğa hitap edebiliyoruz açıkçası" şeklinde konuştu.