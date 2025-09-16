Okullar açıldı, yumurta fiyatları yükseldi!

Yaz aylarının sonunda, ihracat kısıtlamalarının etkisiyle 30’lu yumurta fiyatları 90-100 TL bandına kadar gerilemişti. Ancak Eylül ayıyla birlikte fiyatlarda yeniden yükseliş gözlendi.

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, artışın okulların açılmasıyla birlikte talebin yükselmesine bağlı olduğunu vurguladı. Velilerin çocuklarının beslenme çantalarına hayvansal protein eklemek için yumurta alımını artırmasının, fiyatlarda yükselişi tetiklediğini ifade etti.

Tüketiciler uyarıldı

Ağaoğlu, fırsatçılık yapılarak fiyat artıranlara karşı tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı ve internet üzerinden Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na şikayet iletilebileceğini hatırlattı. Tüketicilerin ayrıca marketfiyati.org.tr uygulaması üzerinden fiyatları takip ederek alışveriş yapmaları öneriliyor.

Fiyatlardaki dalgalanma dikkat çekti

Fiyatlardaki dalgalanmaya da değinen Ağaoğlu, geçtiğimiz dönemde 100 TL’ye düşen 30’lu yumurtanın önce 125-135 TL, ardından 150 TL’ye yükseldiğini ve şimdi 170-180 TL civarında işlem gördüğünü söyledi. Bazı satış noktalarında ise fiyatların 200 TL’ye kadar çıktığı belirtiliyor.