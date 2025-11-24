"Okuruyla kurduğu güven ilişkisi EKONOMİ'nin başarısındaki en belirleyici göstergedir"

İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İTHİB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET ÖKSÜZ

EKONOMİ'nin doğru bilgi ve güçlü analiz ihtiyacına katkısını özellikle değerli buluyorum

Değerli EKONOMİ Gazetesi Ailesi; Ekonomi gazeteciliğinde kırk yılı aşkın birikimi, genç meslektaşlarının dinamizmiyle harmanlayarak sektöre yeni bir nefes kazandıran EKONOMİ Gazetesi’nin üçüncü yılını tüm içtenliğimle kutluyorum. Bugüne kadar ortaya koyduğunuz ilkeli duruş, güçlü editoryal çizginiz ve deneyimli kadronuzla yürüttüğünüz bu yolculukta; okurlarınızla kurduğunuz güven ilişkisi, başarınızın en belirgin göstergelerinden biri olmuştur. İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye ve güçlü analizlere yaptığınız katkıyı özellikle değerli buluyorum. Sadece gündemi takip eden değil, gündemi oluşturan; iş dünyamızın bakış açısını genişleten bir yayın kimliği oluşturmanız ise en önemli kazanımlarımızdan biri olmuştur. EKONOMİ Gazetesi’nin uzun yıllar ülkemize değer katmayı sürdüreceğine gönülden inanıyor; bu süreçte emeği geçen tüm EKONOMİ Gazetesi Ailesi'ne nice başarılı yıllar diliyorum.

MURAT ŞAHİNLER / TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Nitelikli içeriğiyle iş dünyasına ışık tutuyor

EKONOMİ Gazetesi’nin üç yıl gibi kısa bir sürede iş dünyasında güvenilir bir referans kaynağı hâline gelmesini memnuniyetle takip ediyoruz. Sektörel gelişmeleri doğru, objektif ve zamanında aktaran yayıncılık anlayışı, özellikle ev tekstili sektöründe yapılan çalışmaların ve pazarın doğru anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. EKONOMİ Gazetesi, iş dünyasına sağladığı bilgi birikimi ve perspektif ile sadece bir haber kaynağı olmanın ötesine geçerek, sektörel gelişim ve stratejik karar süreçlerine katkıda bulunmaktadır. EKONOMİ Gazetesi’nin titiz ve tarafsız yayıncılığı, ev tekstili sektörünün sürdürülebilir büyüme ve rekabetçi konum kazanması adına değerli bir katkı sunmaktadır. Bu nedenle, nitelikli içerikleriyle iş dünyasına ışık tutan EKONOMİ Gazetesi’ni tebrik ediyor; yayın hayatındaki başarılarının artarak sürmesini diliyorum.

ÖMER GÜLSOY / KAYSERİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

EKONOMİ Gazetesi, iş dünyasının gözü, kulağı ve sesi haline gelmiştir

Ülkemiz ekonomisinin nabzını tutmayı başaran, objektif ve güvenilir habercilik anlayışıyla iş dünyamızda önemli bir boşluğu dolduran EKONOMİ Gazetesi’nin 3. yaşını en içten dileklerimle kutluyorum. Yılların bilgi birikimi ve deneyimine sahip güçlü kadrosuyla ekonomik gelişmeleri tarafsız bir dille ele alan, reel sektörün sorun ve çözüm önerilerini gündeme taşıyarak ekonomimizin sağlıklı gelişimine katkı sunan EKONOMİ Gazetesi, bugün iş dünyasının gözü, kulağı ve sesi haline gelmiştir. Ekonomi dünyasına getirdiği derin bakış açısı, güçlü ve dinamik ekonomi haberciliği ve objektif yorumlarıyla güvendiğim ve keyifle takip ettiğim değerli bir gazete olan EKONOMİ, haberleri, köşe yazıları ve analizleriyle her zaman yapıcı, sağduyulu ve yol gösterici bir yaklaşım sergilemiştir. Yayın hayatına başladığı günden bu yana ekonomideki değişim ve dönüşümleri yakından izleyen gazete, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında önemli bir misyon üstlenmiş; tecrübeli ve vizyoner ekibiyle her geçen gün etkisini artırarak güçlü imajını pekiştirmiştir. Bu vesileyle, başta EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Güldağ olmak üzere tüm yayın yönetimi, köşe yazarları, muhabirleri ve emeği geçen tüm çalışanları tebrik ediyor; ülkemiz ekonomisine sundukları değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Nice başarılarla dolu, etkili ve güçlü yayın yılları diliyorum.

SELİM KASAPOĞLU / DENİZLİ SANAYİ ODASI BAŞKANI

EKONOMİ, üretim ve sanayi vizyonuna ışık tutmaya devam edecek

EKONOMİ gazetesi, bilgiye dayalı habercilik anlayışı, tarafsız duruşu ve güçlü kadrosuyla iş dünyamız için önemli bir değer hâline gelmiştir. Yayın hayatına başladığı günden bu yana, ülkemizin ekonomik gündemini doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde aktaran EKONOMİ gazetesi; sanayicilerimizin yol haritasını oluştururken başvurduğu başlıca kaynaklardan biri olmayı başarmıştır. Denizli Sanayi Odası olarak, üretim gücümüzü, ihracat potansiyelimizi ve sanayimizin dönüşüm yolculuğunu kamuoyuna aktarmada gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Üçüncü yayın yılınızı tebrik ediyor; başta Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ olmak üzere tüm emek veren ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. EKONOMİ Gazetesi’nin, ülkemizin üretim ve sanayi vizyonuna ışık tutmaya devam edeceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum.

İZZET VOLKAN /ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI

Ekonominin tüm aktörlerine değer katan platform oldu

Türkiye’nin ekonomik gündemine yön veren, iş dünyasının nabzını tutan ve güvenilir bir referans kaynağı olan EKONOMİ Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Küresel rekabetin hızla arttığı, dijital ve yeşil dönüşümün işletmeler için kaçınılmaz hale geldiği bu dönemde; doğru bilgiye, sağlıklı analize ve nitelikli içeriğe erişim her zamankinden daha büyük önem taşıyor. EKONOMİ, bu ihtiyacı karşılayan güçlü habercilik anlayışıyla ekonominin tüm aktörlerine değer katan bir platform olmayı başarmıştır. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak; sanayisi, üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve girişimcilik ruhuyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Çorlu’nun vizyonunu ileri taşımak adına çalışıyoruz. Bu süreçte, ekonomik gelişmeleri doğru yorumlayan ve iş dünyasına yol gösteren yayın kuruluşlarıyla güçlü bir iletişim içinde olmayı çok kıymetli buluyoruz. Bu vesileyle; yenilikçi yayıncılık anlayışı, objektif haberciliği ve ekonomiye kattığı değer için Nasıl Bir EKONOMİ ailesini tebrik ediyor; önümüzdeki yıllarda da iş dünyasının güvenilir sesi olmayı sürdüreceklerine inanıyorum.

MUSTAFA TEKE/TARSUS TİCARET BORSASI BAŞKANI

Geniş bir bakış açısıyla önemli bir boşluğu dolduruyor

Üç yıldır yayın hayatına devam eden gazeteniz, sadece ekonomik gelişmeleri değil; toplumun sosyal, kültürel ve bölgesel nabzını da tutan geniş bir bakış açısıyla önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Kamuoyuna doğru ve güncel bilgi sunma çabanız, iş dünyasından yerel gündeme kadar pek çok alanda oluşturduğunuz içerik çeşitliliğiyle birleşince, bölgesel medya adına değerli bir katkı ortaya çıkmaktadır

ABDURRAHMAN ASLANTAŞ/GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI

Saygın bir marka oldu

Gebze Ticaret Odası olarak, iş dünyamızın nabzını tutan ve ekonomik gelişmeleri objektif bir şekilde kamuoyuna aktaran EKONOMİ gazetesinin 3. yaşını kutluyoruz. Kısa sürede saygın bir marka haline gelmeyi başaran NBE ailesinin tüm fertlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

RECEP ÖZTÜRK/KÖRFEZ TİCARET ODASI BAŞKANI

Sektörlere önemli bir pencere

“EKONOMİ Gazetesi, haber, yorum ve analizleriyle sektörlere önemli bir pencere açmaya devam ediyor. Aynı zamanda değerli bir bilgi kaynağı olan gazete, henüz 3 yaşında olmasına rağmen Türkiye’nin derin ekonomi birikimini arkasında taşıyor. Tecrübeli ekonomi duayenlerinin katkıları, gazetenin bilgi ve deneyim zenginliğini gözler önüne seriyor. Nice yıllara…”

KADİR EFE / TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Ekonomi dünyasına yön veren güçlü bir referans oldunuz”

Yayın hayatına başladığı günden bu yana ekonomi haberciliğine kattığı nitelik, tarafsızlık ve güvenilirlikle öne çıkan EKONOMİ Gazetesi’nin üçüncü yılını içtenlikle kutluyorum. EKONOMİ, deneyimli kadrosu ve güçlü analizleriyle hem rehber hem de güvenilir bir referans kaynağı olmayı başarıyor. Güçlü duruşunuzu ve yayıncılık anlayışınızı takdirle takip ediyoruz. Bu vesileyle, başta Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ olmak üzere, emeği geçen tüm EKONOMİ Gazetesi çalışanlarını tebrik ediyor; yayın hayatınızda nice başarılı yıllar diliyorum.

AHMET FERİDUN ALTINÖZ / ASKON TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR BAŞKANI

EKONOMİ gazetesi sektörün “Amiral Gemisi” oldu

Kuruluşundan bu yana sergilediği deneyimli, vizyoner ve alanında uzman kadrosu ile EKONOMİ Gazetesi, sadece haber aktarmakla kalmamış, aynı zamanda ekonomik gelişmelere yön veren, sektörün nabzını tutan bir “Amiral Gemisi” konumuna yükselmiştir. Bugüne dek gösterdikleri istikrar, sorumluluk bilinci ve üstün emek, EKONOMİ Gazetesi’ni sektöründe sadece takip edilen değil, aynı zamanda örnek gösterilen bir kurum haline getirmiştir. Türkiye’nin ekonomik vizyonuna sundukları vazgeçilmez katkılar için şahsım ve temsil ettiğim sektör adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

AHMET ÇIĞIR ŞAHİN / GELİŞEN EV VE YAŞAM EŞYASI MARKALARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İşdünyasına ışık tuttunuz

Üç yıl önce çıktığınız bu yolculukta; tarafsız, güncel ve güvenilir habercilik anlayışınızla iş dünyasına ışık tuttunuz, sektörlere yön verdiniz, ekonominin nabzını tutan güçlü bir ses oldunuz. GEEM olarak, bilgiye verdiğiniz değer ve ekonomiye kattığınız vizyon için sizleri yürekten tebrik ediyor; ülkemizin üretim, ihracat ve markalaşma yolculuğunda daha nice başarılı yıllarınıza tanıklık etmeyi diliyoruz. Başarılarınız daim olsun.

EŞREF GEYİK / TÜRKİYE İÇ GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI

Başarı dolu 3 yıl için tebrikler

Başarılarla dolu bu üç yılın arkasında; sahada haber peşinde koşan muhabirlerinizin, gündemi ustalıkla yorumlayan gazetecilerinizin, içerikleri titizlikle şekillendiren editörlerinizin, yayın süreçlerini yöneten yöneticilerinizin ve tüm teknik ekibinizin büyük bir emeği olduğunu biliyorum. Her birinizin katkısı, ekonominin tüm dinamiklerini doğru, tarafsız ve zamanında aktarmanız, sektörümüzün büyümesine ve küresel rekabet gücümüze değer katmaktadır.İş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Yıldönümünüzü kutlar; tüm muhabirlerinize, gazetecilerinize, yöneticilerinize ve ekip arkadaşlarınıza çalışmalarında başarılar, yayın hayatınızda ise nice verimli ve güçlü yıllar dilerim.

MEHMET SAİT KAYAN/ MÜSİAD MERSİN ŞUBE BAŞKANI

Tüm kesimler için güvenilir bir başvuru kaynağıdır

“Güçlü Ekonomi, Güçlü Türkiye” hedefinde aynı istikamette yürüdüğümüz EKONOMİ Gazetesi’nin üçüncü yayın yılını kutluyorum. Köklü değerleri yenilikçi bir bakışla buluşturan EKONOMİ Gazetesi, üç yıldır ekonomiye yön veren, üretime dokunan ve reel sektörün nabzını tutan güçlü yayıncılık anlayışıyla iş dünyasının güvenilir bir paydaşı olmuştur. MÜSİAD Mersin olarak şehrimizin üretim ve ticaret kapasitesini büyütmeye, ihracata dayalı kalkınma vizyonunu güçlendirmeye ve girişimcilerimize her koşulda destek vermeye kararlılıkla devam ediyoruz. EKONOMİ Gazetesi’nin bu çabaya nitelikli, güncel ve tarafsız habercilikle katkı sunmasını memnuniyetle izliyor, bu iş birliğinin önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine inanıyoruz.

GÖKHAN KOCABAŞ/MAKSDER BAŞKANI

Ekonomiyi doğru, anlaşılır, güvenilir bir dille aktarıyor

EKONOMİ Gazetesi’nin 3. yıl dönümünü içtenlikle kutluyoruz. Üç yıldır ekonomiyi doğru, anlaşılır ve güvenilir bir dille okurlarına ulaştıran EKONOMİ’yi yürekten tebrik ediyoruz. Sektörlere ışık tutan haberleriniz, gelişmeleri titizlikle aktaran yaklaşımınız ve bilgiye değer katan yayın anlayışınız, kısa sürede önemli bir etki yaratmıştır. Bu başarılı yolculukta emeği bulunan ekip üyelerini gönülden kutluyor; aynı heyecan, özen ve güçle sürdüreceğiniz daha nice başarılı yıllar diliyoruz.

CAHİT UTKU ARAL / SYS GRUP GENEL MÜDÜRÜ

Tarafsız habercilik değer yaratıyor

Üçüncü yayın yılınıza ulaşmış olmanız dolayısıyla sizleri en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ekonomi dünyası gibi değişimin, risklerin ve fırsatların hızla şekillendiği bir alanda, karar vericilerin ve iş dünyasının güvenilir bilgiye ihtiyaç duyduğu her anda derinlikli haberleriniz, kapsamlı değerlendirmeleriniz ve tarafsız habercilik yaklaşımınız önemli bir değer yaratmaktadır. NBE Gazetesi’nin yalnızca bir haber kaynağı değil, aynı zamanda ekonomiyi anlamaya ve geleceğe dair sağlıklı çıkarımlar yapmaya yardımcı olan bir referans noktası hâline gelmesini büyük bir takdirle takip ediyorum. Başarıda emeği bulunan tüm ekibi yürekten kutluyor; azminiz, çalışma disiplininiz ve kaliteli içerik üretme konusundaki titizliğinizin önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarıları beraberinde getireceğine inanıyorum. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarınızı tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Nice yıllara, nice güçlü yayınlara...

ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR / BERDAN CIVATA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kısa sürede güvenilir bilgi kaynağı olmayı başardı

En güncel gelişmeleri yorumlayan, bağımsız ve objektif habercilik ilkelerini benimseyen yayın çizginiz, sizi kısa sürede sektörün referans kaynaklarından biri haline getirmiştir. Ekonomi dünyasının nabzını tutan, iş dünyasına yön veren ve bilgiye dayalı karar alma kültürünün gelişmesine katkı sağlayan EKONOMİ Gazetesi kurulduğu günden bu yana ekonomik gelişmeleri, finans dünyasındaki dönüşümleri, güncel ve analitik bir bakış açısıyla okuyucularına sunmuştur. Kısa sayılabilecek bu süre içinde güvenilir bilgi kaynağı olmayı başaran EKONOMİ Gazetesi, ülkemizin ekonomi gazeteciliğine değer katan önemli bir platform haline gelmiştir. Bu başarı yolculuğunun ardında; vizyon sahibi yönetim kadrosu, titiz çalışan editörler, analitik bakışı güçlü yazarlar ve emeğini ortaya koyan tüm ekip bulunmaktadır. 3. yıldönümünüzü en içten dileklerimizle kutluyor, bu başarıda emeği geçen tüm yöneticileri, gazetecileri, yazarları ve yayın ekibini tebrik ediyoruz.

MERAL ERDEM / REİGNA BAKLİYAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI

EKONOMİ, en deneyimli kadrolarıyla, gençliğin yenilikçi bakışını bir araya getirdi

Köklü değerlerinizden aldığınız güç, ilk günden itibaren cesaretle ortaya koyduğunuz ‘gazetecilerin gazetesi’ vizyonu ve haberciliğe kattığınız nitelik, kentimizin basın hayatına önemli bir soluk getirmiştir. İş dünyasının bir temsilcisi olarak verdiğiniz emeği, kararlılığı ve ilkeli duruşu takdirle takip ediyorum. Basın dünyasının en deneyimli kadrolarıyla, gençliğin yenilikçi bakışını bir araya getirerek 21 Kasım 2022’de çıktığınız bu değerli yolculuğun üçüncü yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu yolculukta emeği geçen tüm ekip arkadaşlarınızı tebrik ediyor, başarılarınızın devam etmesini diliyorum. Nice yıllara, nice güçlü haberlere…

HAKAN ALACA / ALACA GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

3'üncü yayın yılı kutlu olsun

EKONOMİ Gazetesi’nin üçüncü yayın yılını tebrik ediyor, iş dünyasına kattığı değer için tüm ekibe teşekkür ediyorum. Üç yıldır ekonomiye yön veren analizleri, üretime ve reel sektöre dokunan haberciliğiyle güvenilir bir kaynak haline gelen gazeteniz; yerelden ulusala uzanan geniş bakış açısıyla önemli bir boşluğu dolduruyor. Doğru, tarafsız ve emek odaklı yayıncılık anlayışınız; dijitalleşmenin hızlandığı, bilgi kirliliğinin arttığı günümüzde her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Kentimizin stratejik yatırımlarını görünür kılan, iş dünyasının sesine değer veren bu yaklaşımın önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine inanıyorum. Üçüncü yılınız kutlu olsun.

OLGU KARAASLAN / COMTRADE TRADİNG LİMİTED GENEL MÜDÜRÜ

Sağlam habercilik her zaman çok kıymetli

Dijitalleşmenin hızlandığı, doğru ve tarafsız gazeteciliğin azaldığı bu dönemde, doğru analizlere, sağlam haberciliğe ve bağımsız bakış açısına ulaşmak, emeği görünür kılmak için büyük çaba harcamak her zamankinden daha kıymetli. Her bilginin arkasında bir emek olduğunu hatırlatan yaklaşımınız, özeniniz ve tarafsız duruşunuz yayıncılıkta büyük önem taşıyor. . Üçüncü yılınızı içtenlikle kutluyor, emeği görünür kılma konusundaki bu hassasiyetinizin uzun yıllar boyunca örnek olmasını diliyorum. Tüm ekibe gönülden teşekkür ederim.