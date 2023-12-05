Olağandışı hareketlilik... 7 Ekim saldırısı öncesi İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış

New York Üniversitesi’nden Hukuk Profesörü Robert Jackson Jr. ve Columbia Üniversitesi'nden Hukuk Profesörü Joshua Mills’in yaptığı araştırmaya göre, İsrail borsasında 7 Ekim saldırıları öncesinde olağandışı hareketlilik tespit edildi.

66 sayfalık araştırma raporunda, İsrail borsasında saldırıdan 5 gün önce yoğun bir açığa satış pozisyonu açıldığı yer aldı. Yayımlanan rapora göre, bazı yatırımcılar 7 Ekim'deki Hamas saldırısını biliyordu ve borsada düşüşe göre pozisyon aldı.

100 milyon dolardan fazla kazandılar

Raporda, ''Bazı kişilerin bu saldırıyı bildiği öngörülüyor'' ifadelerine yer verilirken kişilerin bu operasyon ile 100 milyon dolardan fazla para kazandığı öngörüldü.

İsrail borsasında 7 Ekim'den önce gerçekleşen açığa satışlar 2008'deki mali kriz, 2014 İsrail-Gazze savaşı ve Covid-19 salgını da dahil olmak üzere diğer birçok kriz döneminde gerçekleşen açığa satışları aştı.



İsrailli kaynaklar ise durumun araştırıldığını belirtiyor.