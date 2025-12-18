Ölçü aletlerinin 2026 yılı muayene ve damgalama bedelleri belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, muayene ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarında bulunan tamir ve ayar masalarının muayenelerinden alınacak ücretler belirlendi.

Buna göre muayene ve damgalama bedelleri, uzunluk ölçüleri için 16 lira, hacim ölçekleri için 91-272 lira, kütle ölçüleri için 91-904 lira olacak.

Şişelerde beher kalıp için muayene ve damgalama bedeli 6 bin 133 lira olarak tespit edildi.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga bedeli 361 lira ile 14 bin 451 lira olacak. Otomatik tartı aletlerinde bu tutar 2 bin 681 lira ile 4 bin 465 lira arasında değişecek.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletlerinde (aks kantarları) söz konusu bedel 9 bin 32 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 192-1808 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 181 lira olarak belirlendi.

Muayene ve damgalama bedelleri gaz sayaçları için sınıfına göre 107 lira ile 855 lira, su sayaçları için anma debisine göre 23 lira ile 118 lira, elektrik sayaçları için ise 62 lira ile 464 lira arasında değişecek.

Yönetmeliğe göre taksimetreler 718 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga bedelleri 603 lira ile 1606 lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene bedeli 895 lira olarak uygulanacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 10 bin 69 lira, saha harici muayene için 5 bin 755 lira alınacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.