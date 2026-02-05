Olimpiyatta kürsünün değeri 3’e katlandı

EVRİM KÜÇÜK

Küresel metal piyasalarındaki sert yükseliş, 2026 Kış Olimpiyatları’nda kürsüye çıkmanın maddi karşılığını da sert biçimde artırdı. Altın, gümüş ve bakır fiyatlarındaki sıçrama nedeniyle Milano–Cortina Kış Olimpiyatları’nda dağıtılacak madalyaların toplam değeri 1,3 milyon doların üzerine çıktı. Bir altın madalyanın değeri ise son dört yılda yaklaşık üç katına yükseldi.

Şubat 2022’de, Pekin Kış Olimpiyatları düzenlenirken altının ons fiyatı 2.000 doların, gümüşün ons fiyatı ise 25 doların altındaydı. Bugün ise haftabaşı itibariyle altın 4.800 dolar/ons, gümüş 80 dolar/ons, bakır da 13.000 dolar/ton seviyelerinde işlem görüyor. Bu sert yükseliş, olimpiyat madalyalarını da pahalı birer “metal paketine” dönüştürdü.

6-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2026 Kış Olimpiyatları’na katılmak üzere 90’dan fazla ülkeden yaklaşık 3.500 sporcu, Milano ve Cortina d’Ampezzo’nun ortak ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlar için İtalya’ya gidiyor. Her olimpiyatta olduğu gibi madalyalar bu kez de ev sahibi şehirleri simgeleyen özel bir tasarımla üretildi. Milano–Cortina madalyaları, iki kenti temsil eden bölünmüş yapısıyla dikkat çekiyor.

Altın madalyada sadece 6 gram altın var

Organizasyonun resmi internet sitesine göre madalyalar, geri dönüştürülmüş metaller ve yenilenebilir enerji kullanılarak İtalyan Devlet Darphanesi’nde üretildi. Ancak “altın madalya” ismi yanıltıcı: Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) teknik verilerine göre her altın madalya yaklaşık 500 gram yüzde 999 saflıkta gümüş ve yalnızca 6 gram yüzde 9999 saflıkta altın içeriyor. Gümüş madalyalar aynı miktarda gümüşten oluşurken, bronz madalyalar yaklaşık 410 gram bakır barındırıyor.

Pekin 2022’de fiyat 736 dolardı

Mevcut piyasa fiyatlarıyla bir altın madalyanın değeri yaklaşık 2.212 dolar, bir gümüş madalyanın değeri 1.286 dolar olarak hesaplanıyor. Bronz madalyanın metal değeri ise yalnızca 5,46 dolar seviyesinde kalıyor. Karşılaştırma yapıldığında, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda bir altın madalyanın metal değeri yaklaşık 736 dolar seviyesindeydi. Bugün gelinen noktada, kürsünün en üst basamağı yalnızca sportif değil, ekonomik olarak da çok daha ağır.

Altında çıkış sürecek ancak oynaklık kalacak

■ Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde risk dengesinin belirgin biçimde yukarı yönlü olmaya devam ettiğini açıkladı. Banka, aralık 2026 için ons başına 5.400 dolar seviyesindeki tahminini korudu ve yükseliş beklentisine vurgu yaptı. Goldman Sachs, ocak ayında gözlenen fiyat oynaklığının Çin kaynaklı spekülasyondan ziyade Batı merkezli fon akımlarının etkisini yansıttığını belirtti.

■ Bank of America'ya göre ise altın ve gümüş piyasalarında rekor seviyelerden yaşanan sert geri çekilmenin ardından oynaklık yüksek seyretmeye devam edecek. Bankanın izlediği bir oynaklık göstergesine göre, altın fiyatlarındaki dalgalanma 2008 küresel finans krizinin zirvesinden bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Gümüşteki oynaklığın ise en son 1980 yılında bu ölçekte görüldüğü belirtildi. Bank of America EMEA emtia işlemleri başkanı Niklas Westermark, tarihsel ortalamalara kıyasla daha yüksek oynaklık ortamının süreceğini, ancak son günlerde görülen aşırı dalgalanmanın yeni bir spekülatif balon oluşmadıkça tekrarlanmayacağını söyledi.