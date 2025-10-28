  1. Ekonomim
  Oluklu mukavva sektörü 70 milyar TL'lik hacme ulaştı
Ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşu ve oluklu mukavva sanayisinin çatı örgütü Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD), Başkanı Arslan, makroekonomik toparlanmayı ilk hissedecek sektörlerden biri olacaklarını söyledi.

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneğinin 38’inci kuruluş yıldönümünde oluklu mukavva sektörünün son 40 yılda 12 kattan fazla büyüyerek önemli bir ekonomik ölçeğe ulaştığını belirten Arslan, “OMÜD kurulduğunda 312 bin ton seviyesinde olan yıllık satış hacmi bugün 3,8 milyon tona ve 5,5 milyar metrekareye ulaştı. Bugün Avrupa’nın en büyük 5’inci oluklu mukavva pazarı konumundayız. Sektörün toplam cirosu yaklaşık 70 milyar TL düzeyinde” dedi.

Tedarik zincirlerinin vazgeçilmez parçasıyız

Küresel düzeyde jeopolitik riskler, yüksek enflasyon ve satın alma gücündeki gerilemenin tüm sektörleri olduğu gibi ambalaj sanayisini de etkilediğini vurgulayan Arslan, ancak sektörün kriz dönemlerinde dahi üretim ve ihracat gücünü koruduğunu belirtti.

Sektörün sürdürülebilir yapısı, hafifliği ve dayanıklılığıyla tedarik zincirlerinin vazgeçilmez parçası olduğunu kaydeden Arslan, makroekonomik koşullar iyileşmeye başladığında değişimi ilk hissedecek sektör olacaklarını söyledi.

