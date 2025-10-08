  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Olumsuz hava koşullarına rağmen Manisa’da üzüm hasadı sürüyor
Takip Et

Olumsuz hava koşullarına rağmen Manisa’da üzüm hasadı sürüyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, örtü altında yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasat, yağışlı havaya rağmen sürüyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Olumsuz hava koşullarına rağmen Manisa’da üzüm hasadı sürüyor
Takip Et

Sarıgöl ovasının dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında iki gündür devam eden yağışlara rağmen kesim işleri aralıksız devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan tarım işçileri yaş olan üzüm bağının içerisinde ayaklarına çizme veya bot giyerek kesim ve kamyona yükleme işlerini tamamlıyorlar. Zor şartlara rağmen üzüm hasadını sürdüklerini belirten tarım işçisi Raziye Esmeray, "İşçi için verilmiş günümüz var. Ayrıca sıkıca giyinerek çalışmalarımızı aksatmıyoruz" dedi.

"Tahminlerimize göre halen örtü altında binlerce ton üzüm bekliyor"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "İlçede iç piyasa üzüm kesimleri devam ediyor. Ancak ihracatta kesim ağır gidiyor. Sarıgöl’de 113 bin dekarlık alanda dokuz çeşit üzüm yetişmekte. Tahminlerimize göre halen örtü altında binlerce ton üzüm bekliyor" dedi.

Depremin ardından bir mucize: Kurtardığı ipekböcekleriyle Hatay'ın sarı ipeğini tescillediDepremin ardından bir mucize: Kurtardığı ipekböcekleriyle Hatay'ın sarı ipeğini tescillediEkonomi
Sıkı para politikası, enflasyonla savaşın en etkili silahı mı?Sıkı para politikası, enflasyonla savaşın en etkili silahı mı?Ekonomi

 

Ekonomi
Bakan Kacır'dan Tekirdağ'a sanayi ve teknoloji çıkarması
Bakan Kacır'dan Tekirdağ'a sanayi ve teknoloji çıkarması
Altınla birlikte ons gümüş de tırmanışa geçti! Fiyatı 1980 rekoruna yaklaştı
Altınla birlikte ons gümüş de tırmanışa geçti!
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye’de yılın ilk 9 ayında 187 milyon yolcu uçakla seyahat etti
Türkiye’de yılın ilk 9 ayında 187 milyon yolcu uçakla seyahat etti
Ekonomistler ve analistler uyarıyor! Altın fiyatlarındaki ralli sürecek mi?
Altın fiyatlarındaki ralli sürecek mi?
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir oyuncağın satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir oyuncağın satışını yasakladı
Depremin ardından bir mucize: Kurtardığı ipekböcekleriyle Hatay'ın sarı ipeğini tescilledi
Depremin ardından bir mucize: Kurtardığı ipekböcekleriyle Hatay'ın sarı ipeğini tescilledi