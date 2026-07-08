"Oluşturulacak güven ortamıyla, Diyarbakır daha büyük yatırımlara ev sahipliği yapacak"

MAHİR SOLMAZ / DİYARBAKIR

Bölgenin üretim, istihdam ve kalkınma potansiyelini yakından görmek isteyen heyet, Diyarbakır OSB'de faaliyet gösteren PERA İskele ve Kalıp Sistemleri'nin modern üretim tesislerinde incelemeler yaptı. Heyet adına yapılan değerlendirmede, inşaat, tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarında önemli yatırım fırsatlarının bulunduğu belirtilirken, bölgenin kalkınmasında öncelikle bölge insanının sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "Dostlar Grubu olarak bölgemizde öncü rol üstlenmek istiyoruz. Avrupa başta olmak üzere bu coğrafyaya yatırım yapmayı bekleyen çok sayıda yatırımcı bulunuyor. Oluşacak güven ortamıyla birlikte Diyarbakır ve çevresinin çok daha büyük yatırımlara ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Hedefimiz; üretime, istihdama ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak kalıcı projeleri hayata geçirmektir" ifadelerine yer verildi. PERA Kalıp-İskele Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Denizci de değerli heyeti Diyarbakır'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bölgemize yatırım yapmayı düşünen her girişimcinin yanında olmaya ve bilgi birikimimizi paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.