Bakan Bolat açıkladı: 2027’de emekli ve memurun imkanları artırılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aksaray’da yaptığı açıklamada tarih vererek emekli, memur ve asgari ücretli için imkanların artırılacağını açıkladı.

Deprem bölgelerine 105 milyar dolar harcama yapıldığını belirten Bolat şunlar aktardı:

"Bu 105 milyar dolarlık yük olmasaydı hükümetimiz emekliye, esnafa, çiftçiye, işçiye, memura, gençlere ve kadınlara daha büyük imkanları verebilirdi. Deprem bölgesindeki 13 milyon insanı orada kaderleriyle baş başa asla bırakamazdık. Bunların sonuna geliniyor. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bütçede biraz daha rahatlama olacak. İnşallah vatandaşlarımıza yönelik imkanlar daha da artırılacak."

Deprem bölgesindeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bolat, 2027 yılından itibaren emekli, asgari ücretli ve memur başta olmak üzere toplumun her kesimini rahatlatacak imkanların oluşacağını aktardı.