Ömer Koç'tan harcama erteleme ve nakit akışa yakın takip çağrısı

Koç Topluluğu’nun yurt içindeki ve yurt dışındaki bayileri ve yetkili servisleri ile fikir alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 30’uncusu gerçekleştirildi. 10 bini aşkın iş ortağını dijital ortamda bir araya getiren etkinliğe Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding Grup Başkanları katıldı.

Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği oturumda ise Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak ile Kamuoyu Araştırmacısı ve Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu ekonomi ve politika gündemini değerlendirdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç:

"Cumhuriyet değerlerine sarılarak, emin adımlarla ilerliyoruz.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un Cumhuriyetle neredeyse eş zamanlı olarak temellerini attığı Koç Topluluğu, dört sene sonra ülkemizin az sayıdaki asırlık kurumlarından birisi olacak. Bir asır boyunca, Vehbi Bey’in ‘Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız’ ilkesi doğrultusunda, memleketimizin ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük etmeyi vazife bildik. Ne mutlu ki, geriye dönüp baktığımızda, artık memleketimizin tarihine mâl olan, milletimize büyük faydalar sağlayan pek çok girişimde ve projede Koç Topluluğu’nun izi, çalışanlarımızın ve sizlerin emeği var. Ancak, her daim vurguladığım gibi, bizim asıl başarımız tüm paydaşlarımız nezdindeki güçlü itibarımızdır. Geçmişimizin verdiği özgüvenle, sürekli geliştirdiğimiz kurumsal yeteneklerimizle ve hepsinden önemlisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet değerlerine sarılarak, ülkemizin ve topluluğumuzun daha da parlak olacağına inandığım ikinci asrına emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Nakit akışa yakın takip çağrısı

Konuşmasında küresel ve ulusal ölçekteki ekonomik ve politik gelişmelere de dikkat çeken Ömer M. Koç, “Tüm işlerimizde son derece hesaplı olmamız ve basiretle davranmamız gereken bir dönemde bulunduğumuzu vurgulamak istiyorum. Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ve nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim. İçeride ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissedilen belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek” dedi.

"Ödediğimiz vergiler, ülkemiz vergi gelirlerinin yüzde 7,5'i"

“Koç Topluluğu olarak, tüm bu belirsizlikler içerisinde risklerimizi basiretle yönetirken, sağlam ve iddiâlı bir gelecek vizyonuyla uzun dönemli hedeflerimize de odaklanıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Ömer M. Koç, “Topluluk olarak ülkemizin geleceğine olan inançla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sadece son 5 yılda 9,4 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdik. Kombine gelirlerimiz, Türkiye milli gelirinin yüzde 8'ine eşdeğer. Şirketlerimiz, ülkemiz ihracatının yüzde 7'sini gerçekleştiriyor. Ciro büyüklüğüne göre en büyük 10 şirketin 4’ü, en çok ihracat yapan ilk 10 şirketin 3’ü ise Koç Topluluğu’ndan. Son 10 yılda, topluluk olarak ödediğimiz vergiler, ülkemiz vergi gelirlerinin yüzde 7,5’ine tekabül etmektedir. Özel sektör Ar-Ge yatırımının yüzde 7'sini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük fikri haklar portföyüne sahibiz. Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri, toplam piyasa değerinin yüzde 21’i. Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500’de bu yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olduk. Bu neticeler elbette bize gurur veriyor. Ancak, Koç Topluluğu için en değerli gösterge paydaşlarımız nezdindeki itibarımızdır. Ne mutlu ki, uzun yıllardır ülkemizin en itibarlı markası gösterilmenin de gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu:

“Riskler karşısında topluluk olarak dirençliyiz”

30’uncu Anadolu Buluşmaları Toplantısı’nda Koç Topluluğu bayileri ve yetkili servisleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Güçlü bilançomuz, dengeli portföy yapımız, yurt dışı gelirlerimiz ve risk yönetim politikalarımız sayesinde, ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler karşısında topluluk olarak dirençliyiz. Tüm bu gayretlerimizin sonucunda elde ettiğimiz finansal neticeler elbette çok önemli. Ancak, Ömer Bey’in de vurguladığı üzere, bizim en kıymetli varlığımız, ülkemizde ve dünyada, tüm paydaşlarımız nezdindeki itibarımız. Yönetim felsefemizin merkezinde insan kaynağımız var. Forbes dergisini yayınladığı ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ araştırması listesinde, son 6 yıldır olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin bir numaralı işvereni seçilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Dünya genelinde de Koç Holding olarak 161’inci en iyi işveren konumundayız. Operasyonlarımızı daha verimli hale getirmek, içinde bulunduğumuz rekabetçi ortamda müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmak için makine öğrenmesi, yapay zekâ, doğal dil işleme ve nesnelerin interneti gibi dijital teknolojileri etkin şekilde kullanıyoruz. Bildiğiniz üzere, işlerinizi büyütmek, rekabete karşı güçlendirmek ve kazançlarınızı artırmak için siz kıymetli bayilerimizi başından beri bu dijital dönüşüm çalışmalarının da önemli bir paydaşı olarak görüyoruz. Sizlerin de merkezinde olduğu geniş ekosistemiz sayesinde, elde ettiğimiz verileri ileri analitik yöntemlerle anlamlandırarak iş süreçlerimizi iyileştiriyor, dönüştürüyor ve yeniden tasarlıyoruz. Karar alma süreçlerimizde verinin gücünü kullanıyor, doğru alanlara odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Uzun vadeli perspektifle yatırımlarımızı sürdürüyoruz”

Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İçinden geçilen tüm zorluklara rağmen; Koç Topluluğu olarak ülkemizin geleceğine güveniyor ve uzun vadeli perspektifle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şartlar ne olursa olsun; faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde işlerimizi büyütmeye ve yeni ürünlere yatırım yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Teknolojinin getirdiği imkânları kullanarak; tüketiciye daha etkin ulaşacak, onun ihtiyacına en iyi cevap verecek, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri sunacağız. Bu noktada özellikle altını çizmek isterim ki; teknolojik imkânlar ne kadar gelişirse gelişsin; sizlerin müşterilerimizle kurduğunuz benzersiz ilişki; topluluğumuzun rekabetçi gücü olmaya devam edecek. Markalarımızın itibarını sizlerle birlikte daha da güçlendireceğiz. Başarıyla devam ettirdiğiniz işleri sizlerden devralacak yeni nesilleri, kızlarınızı ve oğullarınızı göreve layıkıyla hazırlamanızı hassasiyetle rica ediyorum. İşlerinize daha fazla odaklanmanızı ve kaynaklarınızı en iyi bildiğiniz alana, yani esas işlerinize tahsis etmenizi bekliyorum. İşletme sermayenizi, nakit akışınızı, masraflarınızı ve borçluluğunuzu azami dikkatle yönetmenizi tavsiye ediyorum. Sizlerle görüş alışverişinde çok önem veriyoruz. İletişimimiz sadece bu toplantılarla sınırlı olmadığını, kapımızın sizlere daima açık olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.”