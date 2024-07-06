Onaylanan yerli malı belgesi sayısı yüzde 3,9 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2024 yılı Haziran ayına ilişkin yerli malı belgesi istatistiklerin açıkladı.

Buna göre, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) hükümleri çerçevesinde TOBB tarafından Haziran 2024’de bin 180 adet yerli malı belgesi onaylandı.

Böylece onaylanan yerli malı belgesi sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarken, 2023’ün aynı ayına göre ise yüzde 5,4 (68 adet) oranında azaldı.

TOBB’un verilerine göre Haziran 2024’de onaylanan yerli malı belgelerinden bin 148’i sistemde aktif halde bulunurken, aktif durumdaki belgenin 805’i yüksek ve orta-yüksek teknoloji, 343’ü ise orta-düşük ve düşük teknoloji seviyesinde yer alıyor.

Haziran ayında onaylanan yerli malı belgelerinin 340’ı İstanbul’da, 178’i Ankara’da, 91’i Konya’da, 61’i İzmir’de, 60’ı Tekirdağ’da, 47‘si Adana’da, 45’i Manisa’da, 39’u Kocaeli’nde, 32’si Bursa’da, 27’si Balıkesir’de düzenlendi. TOBB yerli malı belgesi veri tabanında hali hazırda 14 bin 589 adet aktif yerli malı belgesi bulunuyor.