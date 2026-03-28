  Önder Kahveci Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Önder Kahveci Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Önder Kahveci Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Türkiye Kamu-Sen 8. Olağan Genel Kurulu bir otelde yapıldı.

Kurul kapsamında genel başkanlık ve yönetim kurulu için seçim gerçekleştirildi.

Seçimde mevcut genel başkan Önder Kahveci, yeniden bu göreve seçildi.

Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulunda yer alan diğer isimler ise şöyle:

"Talip Geylan - Genel Sekreter

Yücel Kazancıoğlu - Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlardan sorumlu)

Mustafa Nurullah Albayrak - Genel Başkan Yardımcısı (Mali işlerden sorumlu)

Türkeş Güney - Genel Başkan Yardımcısı (Toplu sözleşmeden sorumlu)

İbrahim Tabakoğlu - Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuattan sorumlu)

Ahmet Demirci - Genel Başkan Yardımcısı (Dış ilişkilerden sorumlu)

Zafer Çelik - Genel Başkan Yardımcısı (Basından sorumlu)

Kadir Şahin - Genel Başkan Yardımcısı (Eğitimden sorumlu)"

Şuayip Deniz Demir-Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal işlerden sorumlu)"