Online alışverişte EURO 2024 hareketliliği: Satışlar iki kat arttı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'e katılmasıyla, yalnızca futbol camiasının değil, e-Ticaret sitelerinin de hareketlendiğini söyledi.

Satışlara göre, futbolseverlerin, alanının en önemli organizasyonu olan bu turnuvadaki maçları, yeni ve büyük ekranlı televizyonlardan izlemeyi tercih ettiklerini gördüklerini belirten Çevikoğlu, "Ayrıca son sistemli televizyonlar da tercih ediliyor. Özellikle 65-75-85 inç televizyonların satışında ciddi artış yaşanırken, OLED ve QLED TV'lere de yoğun bir ilgi mevcut. En çok tercih edilenler, fiyatı 20 bin ile 30 bin lira arasındaki televizyonlar oldu." dedi.

"Projeksiyon kategorisinde de artış görüldü"

Çevikoğlu,14 Temmuz'a kadar sürecek EURO 2024 nedeniyle televizyon ve ses sistemlerinin de büyük ilgi gördüğünü belirlediklerini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Futbol Şampiyonası etkisiyle büyük ekranlı televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların sayısı geçen yıla göre iki katına çıktı, projeksiyon kategorisinde ve ses sistemi satışlarında da artış görüldü. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşteriler gerçekleştirdi. e-Ticaret sektöründe aynı zamanda futbol ürünleri satışlarında da artış yaşanıyor. Futbol topu, krampon ve forma gibi ürünlerin satışları da yaklaşık iki katına çıktı."

"Klima satışları da arttı"

Hava sıcaklığının artmasıyla klima satışlarındaki artışın da dikkat çektiğini aktaran Çevikoğlu, "Klima ve soğutucuların satışlarında da geçen yılın haziran ayına göre yüzde 30 artış oldu. Artan klima satışlarında, hava sıcaklığının artmasıyla futbol şampiyonasını evinde izlemek isteyenlerin taleplerinin etkili olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Hakan Çevikoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı fırsat bilen bazı dolandırıcıların sahte e-ticaret siteleri üzerinden vatandaşları mağdur ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların alışveriş yapacağı sitelere dikkat etmesi önem taşıyor. Özellikle güven damgalı sitelerden alışveriş yaparak asgari güvenliği sağlamış olurlar. Bizler de hem dernek hem de sektör olarak tüketicilerden aldığımız geri dönüşlerle olumsuz durumları minimuma indirmek için çalışıyoruz."