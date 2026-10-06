Online dış ticarette ithalat ihracatın 2,1 katına çıktı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye’de yerli ve yabancı kartlarla gerçekleştirilen online dış ticaret işlemlerinde ithalatın ağırlığı alınan önlemlere rağmen artıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Ağustos ayı verilerine göre 2025’in Ocak-Ağustos döneminde 255 milyar 335 milyon TL olan online ithalat işlem tutarı, 2026’nın aynı döneminde 76,9 milyar TL artarak 332 milyar 212 milyon TL’ye çıktı. Aynı dönemde online ihracat ise 126 milyar 301 milyon TL’den 157 milyar 246 milyon TL’ye yükseldi. Böylece geçen yılın ilk 8 ayında yaklaşık 129 milyar TL olan online ithalat ile ihracat arasındaki fark, bu yıl 174 milyar 966 milyon TL’ye ulaştı. Makas bir yılda yaklaşık 46 milyar TL daha açılırken, ithalat ile ihracat arasındaki fark yüzde 35,6 büyüdü.

Her 100 TL’lik ihracata karşılık 211 TL ithalat

Online dış ticaretin yapısındaki fark işlem adetlerinde daha belirgin hale geldi. 2025’in ilk 8 ayında 203,4 milyon olan online ithalat işlem sayısı, bu yıl yüzde 31,2 artarak 266,9 milyona ulaştı. Online ihracatta işlem sayısı ise yüzde 28,9 artışla 13,9 milyondan 17,9 milyona çıktı. Böylece online ithalatta işlem adedi ihracatın yaklaşık 15 katına ulaştı. İlk 8 ayda online ithalat ve ihracatın toplam hacmi de 381,6 milyar TL’den yüzde 28,3 artışla 489,5 milyar TL’ye çıktı. Toplam online dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 68’ini ithalat, yüzde 32’sini ihracat oluşturdu. Başka bir ifadeyle online kanallarda her 100 TL’lik ihracata karşılık yaklaşık 211 TL’lik ithalat gerçekleştirildi.

İthalatta zirve temmuzda

Aylık verilere göre online ithalat 2026’ya 41,5 milyar TL ile başladı. Şubatta 35,4 milyar TL’ye gerileyen ithalat, martta 39,9 milyar TL, nisanda 40 milyar TL olarak gerçekleşti. Mayısta 43,6 milyar TL’ye yükselen tutar, haziranda 42,5 milyar TL oldu. Temmuz ayında ise online ithalat 45,4 milyar TL ile yılın ilk 8 ayındaki en yüksek seviyesine çıktı. Ağustosta bir miktar gerilemesine rağmen 43,9 milyar TL ile yüksek seyrini korudu. İşlem adedi tarafında yılın en yüksek rakamı mayıs ayında 36,1 milyon işlemle görüldü.

Online ihracat yaz aylarında hızlandı

Online ihracatta yılın ilk dört ayında daha yatay bir seyir izlendi. Ocakta 15,4 milyar TL olan online ihracat, şubatta 15,6 milyar TL, martta 15,6 milyar TL ve nisanda 16,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Mayıstan itibaren ise ihracatta hızlanma başladı. Online ihracat mayısta 19,5 milyar TL’ye, haziranda 21,7 milyar TL’ye çıktı. Temmuzda 27,8 milyar TL ile ilk 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, ağustosta 25,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Veriler, online ihracatın özellikle yaz aylarında hız kazanmasına rağmen yılın ilk 8 ayı toplamında ithalat ile arasındaki farkı kapatamadığını gösterdi. İthalatın yüzde 30,1 ile ihracattan daha hızlı büyümesi sonucunda online dış ticarette ithalatın ağırlığı geçen yılın aynı dönemine göre daha da arttı.