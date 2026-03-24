Online ithalat, şubat ayında frene bastı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Yurtdışından yapılan online alışverişlerde son bir yıldır hız kesmeyen büyüme, yeni düzenlemenin etkisiyle ilk kez geri adım attı. Özellikle yılbaşında devreye alınan ve şubat ayında uygulama alanı genişleyen düzenleme, e-ithalat tarafında dengeleri değiştirdi. Uzun süredir yukarı yönlü seyreden hacimdeki bu kırılma, sektör açısından yeni bir dönemin sinyali olarak değerlendiriliyor.

Yılbaşında yürürlüğe giren ve 6 Şubat itibarıyla uygulama kapsamı netleşen düzenleme ile yurtdışından yapılan online alışverişlerde daha önce 30 Euro’ya kadar uygulanan vergi muafiyeti kaldırıldı. Böylece düşük tutarlı siparişler de dahil olmak üzere tüm alışverişler vergiye tabi hale getirildi. Bu adım, özellikle son dönemde hızla artan e-ithalatın önüne geçmeyi hedefledi. Düzenlemenin etkisi rakamlara da yansıdı. Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) şubat ayı verilerine göre e-ithalat olarak değerlendirilen yerli kartlarla yurtdışından yapılan online harcamalar, geçen yıl şubattan bu yıl ocak ayına kadar aylık bazda 21 milyar TL’den 41 milyar TL’ye kadar yükselirken, uzun bir aranın ardından düşüşe geçerek şubat ayında 35,3 milyar TL seviyesine geriledi. Bu seviye en son 2025 Kasım ayında görülmüştü.

Zirveden geri çekilme

2025 Ocak ayında 21,1 milyar TL seviyesinde olan yerli kartlarla yurtdışından yapılan online harcamalar, yıl boyunca dalgalı ancak güçlü bir artış trendi izledi. İlk çeyrekte 26 milyar TL bandına yerleşen e-ithalat, sonbahar aylarında kısa süreli yatay seyrin ardından yeniden hızlanarak, ekimde 36,5 milyar TL’ye, kasımda 40,3 milyar TL’ye yükseldi. Aralık ve ocak aylarında ise zirve yenilenerek 41,5 milyar TL ile yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Böylece e-ithalat hacmi bir yıl içinde neredeyse iki katına çıktı. Ancak bu güçlü yükseliş, 2026 Şubat ayında yerini sert bir geri çekilmeye bıraktı. Şubat verisine göre e-ithalat bir önceki aya göre yüzde 15 düşüşle 35,3 milyar TL’ye gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine indi. Buna rağmen son bir yıllık tablo, Türkiye’de tüketicilerin yurtdışı e-ticaret platformlarına olan ilgisinin belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor. Ancak son düzenleme ile birlikte, önümüzdeki dönemde e-ithalatın daha dengeli bir patikaya girmesi bekleniyor.

E-ihracat dengelendi

Yabancı kartlarla Türkiye’den yapılan online alışverişleri kapsayan e-ihracat ise, e-ithalatın çok gerisinde kalsa da 2025 yılı boyunca nispeten güçlü bir artış sergiledi. Ocak ayında 11,5 milyar TL seviyesinde olan hacim, haziranda 22,3 milyar TL ile zirveye ulaştı. Yaz aylarının ardından kademeli bir gerileme yaşansa da yılın son çeyreğinde e-ihracat 15 milyar TL bandında dengelendi. 2026’nın şubat ayında ise hacim 15,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Veriler, e-ihracatta yılın ilk yarısında hızlı büyüme, ikinci yarısında ise daha dengeli bir görünüm oluştuğunu ortaya koyuyor.

E-ticarette açık sürüyor

E-ithalattaki gerilemeye rağmen Türkiye’nin sınır ötesi e-ticaretinde makas açılmaya devam etti. Son verilere göre şubat ayında e-ithalat 35,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, e-ihracat 15,5 milyar TL seviyesinde kaldı. Böylece iki alan arasındaki fark 19,8 milyar TL’ye ulaştı. Yıl genelinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. E-ithalatın yıl içinde 40 milyar TL’nin üzerine kadar çıktığı görülürken, e-ihracat tarafında zirve 22 milyar TL seviyesinde kaldı. Bu durum, Türkiye’nin dijital ticarette net ithalatçı konumunu güçlendirdi.

TEMU geri adım attı

Yurtdışı online ticaretteki hızlı büyümenin arkasında büyük ölçüde Çin merkezli pazar yerleri bulunuyor. Bu alanda özellikle Temu ve Shein öne çıkarken, yapılan düzenlemeler sonrası Temu’dan dikkat çeken bir hamle geldi. 30 Euro’luk sınırın kaldırılmasının ardından Temu, geçen yıl kurduğu Whaleco üzerinden ithalat modeline geçerek yurtdışı gönderim seçeneğini yeniden devreye almıştı. Ancak platform, son olarak bu stratejisinde geri adım attı. Önceki gün itibarıyla yurtdışı gönderim seçeneği yeniden kapatılırken, sistemde yalnızca yerel tedarik seçeneği aktif hale getirildi.