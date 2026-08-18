Ons altın 4.400 doların altına geriledi: Gözler Fed tutanaklarında

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Altın piyasası haftanın ikinci işlem gününe sert bir hareketlilikle başladı. Ons altın Asya piyasalarında 4.424 dolara kadar yükselerek son iki gündeki toparlanmasını sürdürdü. Ancak yükseliş uzun sürmedi. Sabah saatlerinde satışların güçlenmesiyle fiyat yeniden 4.400 doların altına indi.

Ons altında yaklaşık 30 dolarlık geri dönüş yaşanması, 4.400 dolar seviyesinin piyasa açısından ne kadar kritik hale geldiğini bir kez daha gösterdi. Yatırımcılar bir yandan ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentileri fiyatlarken diğer yandan uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi yakından izliyor.

Altının ons fiyatı Asya işlemlerinin erken saatlerinde 4.424 dolar seviyesine kadar çıktı. Böylece metal, önceki iki işlem gününde yakaladığı toparlanmayı sürdürmüş oldu.

Ancak yükseliş kalıcı olmadı. Sabah saatlerinde satışların devreye girmesiyle ons altın yaklaşık 4.395 dolara kadar geriledi. Kısa sürede yaşanan bu hareket, piyasada alıcıların 4.400 dolar üzerinde henüz yeterince güçlü bir hakimiyet kuramadığını ortaya koydu.

Gün içinde 4.400 doların yeniden aşılması önemli olacak. Fakat asıl soru, fiyatın bu seviyenin üzerinde tutunup tutunamayacağı. Çünkü son dönemde altın birkaç kez bu bölgeyi test etmesine rağmen kalıcı bir yükseliş gerçekleştiremedi.

4.400 dolar neden bu kadar önemli?

4.400 dolar seviyesi altın için yalnızca teknik bir eşik olmaktan çıktı. Bu bölge aynı zamanda yatırımcıların Fed politikası, ABD tahvil faizleri ve dolar beklentilerini aynı anda değerlendirdiği kritik bir fiyat alanına dönüştü.

Altının bu seviyenin üzerinde kalması, piyasada yükseliş beklentisinin güçlendiğine işaret edebilir. Buna karşılık 4.400 doların altında kalınması satış baskısının devam edebileceği endişesini artırabilir.

Sabah saatlerinde görülen hızlı geri dönüş de bu mücadeleyi açık biçimde ortaya koydu. Piyasada altın talebi tamamen kaybolmuş değil ancak yüksek tahvil faizleri yukarı yönlü hareketin önündeki en önemli engellerden biri olmaya devam ediyor.

Gram altın 6.800 liranın altında

Ons altındaki hareket Türkiye'de gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Sabah saatlerinde gram altın yaklaşık 6.781 lira seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL'nin yaklaşık 47,92 seviyesinde bulunması da gram altın fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor. Aynı saatlerde çeyrek altın 11.086 lira, yarım altın 22.173 lira ve tam altın yaklaşık 43.934 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altında 6.800 lira bölgesi de ons altındaki 4.400 dolar seviyesiyle birlikte yatırımcıların yakından izlediği kritik alanlardan biri haline geldi.

Dolar zayıfladı, altının önü açıldı

Altını destekleyen bir diğer faktör doların zayıflaması oldu.

Dolar endeksi sabah saatlerinde 99,6 seviyesinde bulunuyor. ABD para birimindeki gerileme, dolar üzerinden fiyatlanan altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesine yardımcı oluyor.

Cnbc-e'nin derlediği habere göre, Fed'in faiz artırımı beklentisinin daha da gerilemesi durumunda dolar üzerindeki baskının devam etmesi beklenebilir. Bu da altın için ek bir destek oluşturabilir.

Ancak altın piyasasında doların zayıflaması tek başına yeterli değil. Çünkü ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri aynı anda yükseliyor. Piyasanın şu anda çözmeye çalıştığı temel denklem de burada ortaya çıkıyor.

Tahvil faizleri altını frenliyor

Altın açısından en önemli risklerden biri ABD tahvil faizlerindeki yükseliş.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık yüzde 4,73 seviyesine çıkarken, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31'i aştı. 30 yıllık faizlerde görülen bu seviye 2007'den bu yana en yüksek bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Altın faiz getirisi sağlamadığı için tahvil faizlerinin yükselmesi yatırımcı açısından alternatif maliyeti artırıyor. Özellikle uzun vadeli faizlerin Fed'in politika faizinden bağımsız biçimde yükselmesi, Fed faizleri sabit bıraksa bile altının üzerindeki baskının devam edebileceğini gösteriyor.

Bu nedenle altının 4.400 dolar üzerinde kalıcı bir yükseliş sağlayabilmesi için tahvil piyasasının da yakından izlenmesi gerekiyor.

Petrol 90 doların üzerinde

Altın piyasasının hesaplarını zorlaştıran bir başka gelişme ise petrol fiyatlarında yaşanıyor.

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes döneminin sona ermesiyle jeopolitik riskler yeniden gündeme gelirken Brent petrol 91 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatındaki yükseliş altın için iki farklı sonuç yaratabiliyor. Jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirebilir.

Ancak petrolün yüksek seviyelerde kalıcı hale gelmesi küresel enflasyon beklentilerini yukarı çekebilir. Bu durumda tahvil faizlerinin yükselmesi ve Fed'in daha sıkı bir politika izleme ihtimalinin güçlenmesi altın üzerinde baskı yaratabilir.

Altın fonlarına para geri dönüyor

Kısa vadede fiyat dalgalı olsa da yatırımcı talebinde yeniden güçlenme işaretleri bulunuyor.

Küresel altın fonları temmuz ayında yaklaşık 3 milyar dolarlık net para girişi kaydetti. Böylece iki aylık çıkış döneminin ardından altın fonlarına yeniden para girişi başladı.

Fiziki altın destekli fonların toplam varlıkları temmuz sonunda yaklaşık 4.068 tona yükselirken yönetilen varlıkların değeri 530 milyar dolara ulaştı.

Özellikle Avrupa kaynaklı girişler dikkat çekti. Bu gelişme, yüksek faiz ortamına rağmen kurumsal yatırımcıların altından tamamen vazgeçmediğini ortaya koyuyor.

Yılın ikinci yarısında gözler yatırımcıda

2026'nın kalan bölümünde altın piyasasında yatırım talebinin belirleyici olması bekleniyor.

Asya kaynaklı alımlar, tezgâh üstü piyasa işlemleri, altın fonlarına para girişleri ve merkez bankalarının rezerv politikaları fiyatlar açısından önemli destek unsurları olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık altının yüksek fiyat seviyeleri mücevher talebini baskılayabilir. Dolayısıyla bundan sonraki fiyat hareketinin yalnızca Fed kararlarıyla açıklanması mümkün görünmüyor.

Doların yönü, ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri, petrol fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve yatırım fonlarına giren para aynı anda takip edilecek.