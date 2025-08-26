'Ons altında kritik eşik 3 bin 450 dolar seviyesi'

CNBC-e'nin aktardığına göre bankadan yapılan açıklamada, ons altının 3 bin 450 dolar seviyesini aşması durumunda yükseliş kanalının kırılabileceği ifade edildi. Bu seviyenin altında kalınması ve 3 bin 250 doların altına inilmesi halinde ise konsolidasyon sürecinin devam edebileceği belirtildi.

Yılın başından bu yana yüzde 27,5 oranında değer kazanan ons altın, 3 bin 378 dolardan işlem görüyor.

Gümüşte 40 dolar seviyesi yatırımcının odağında

Değerli metaller piyasasında gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 32 oranında artış gösterdi. Son dönemde 37,20 ile 39,15 dolar aralığında işlem gören ons gümüşte, yatırımcıların dikkatleri 40 dolar seviyesine çevrilmiş durumda.

Ons gümüş, güncel olarak 38,62 dolardan alıcı buluyor.