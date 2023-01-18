Ons altında yükseliş ikinci yarıda olabilir

Burcu Göksüzoğlu - FİNANS SOHBETLERİ

* Altında gidişattı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yükseliş sürecek mi?

2022 yılı içerisinde merkez bankalarının faiz artırım politikaları nedeniyle ons altında satış baskılı bir süreç yaşamıştık. Rusya- Ukrayna Savaşı’ndan sonra bir ara tekrar zirve seviyelerine çıkan altın sonrasında bu faiz artırımlarıyla beraber sürekli düşen trend içerisindeydi. Ekim ayına geldiğimiz zaman ise artık merkez bankalarının politikaları değişmeye başladı, değişim sinyalleri gelmeye başladı. Özellikle Fed’in faiz artırım hızının yavaşlatacağı beklentisi, 2023’te faiz artırımlarının duracağı beklentisi ons altında aşağı yönlü pozisyon alan yatırımcıların pozisyonlarının hızlı bir şekilde kapatmasına yol açtı. Burada ciddi bir yükseliş gördük. 1620’den 1800’e kadar çok sert bir şekilde geldi. Sonrasında ise 2023’ün 2022’den altın için daha iyi olacağı beklentisi, hem fonların ilgisini çekti hem de yatırımcıların altında pozisyon açmasına yol açtı. Bu da 1800’lerden 1900’lara doğru hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi.

* Altın bundan sonra neyi fiyatlayacak? Ve bundan sonra kritik seviyeler ne olacak?

Faiz artırımları ne zamana kadar devam edecek ve faiz indirimlerine yönelik mesajlar ne zaman gelmeye başlayacak? Altının asıl takip edeceği nokta bu olacak, faiz tabanı olacak. Fed’den yapılan açıklamalar, merkez bankasının uygulayacağı politikalar dolar endeksini de etkiliyor. Bu anlamda ons altına bakarken dolar endeksini de çok yakından takip etmemiz lazım ki zaten kritik seviyeler olan 103 seviyesinin altındayız, 114’lerden 103’lere kadar geldik. Ons altında 1920’den 1900’lere kadar geldi. Birbirine kolerasyonu oldukça artmış durumda. Bundan sonraki dönemde de dolar endeksini takip ediyor olacağız. Enfl asyon verileri, işsizlik verileri de dahil, Fed üyelerinden açıklamalar, Fed’in faiz tabanına yönelik açıklamalar bütün bunların hepsi dolar endeksini etkileyecek, dolar endeksine de paralel korelasyonu yüksek bir ons altın göreceğimizi düşünüyorum. Ağırlıklı olarak fiyatlamalar buradan yapılacak. Önemli seviyeler neler diye bakacak olursak, şu anda önemli direnç seviyesi 1920 kısa vade- Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, ons altının bu yılın en iyi varlıklardan bir tanesi olduğunu belirterek “Ama iyi fiyattan almak para kazandırır. Yatırımcıların alım seviyelerini iyi takip etmeleri gerekiyor. Ons altında gerçek bir yükseliş trendini özellikle faiz indirimlerinin ne zaman olacağına yönelik tartışmanın başladığı yılın ikinci yarısında görebiliriz” diye konuştu. li olarak baktığımızda. Aşağıda destek seviyesi ise 1868 bu iki seviye arasında kısa vadeli direnç ve destek seviyeleri diyebiliriz.

* Fonların hisse senedinden altına geçişi sürecek mi? Altın için alım fırsatı sürüyor mu?

Ekim-kasımda kıymetli metaller tarafında 2023 beklentisi güçlüydü. 2023’ün 2022’ye göre daha iyi olacağı beklentisi hakimdi. O zaman 1620’ler seviyesindeydik. 1620 orta ve uzun vadeli bir alım fırsatıydı. Ama şimdi 1900’lere kadar geldik. 2023 daha ilk haftadan altın yılı oldu. 1620’den 1900’e kadar bir yükseliş dolar bazında çok ciddi bir getiri neredeyse bütün yılı kapattı diyebiliriz. Hala 2023’ün 2022’ye göre daha iyi olacağını düşünüyorum ama bu noktada bir alım fırsatı olduğunu söylemem zor. Bundan sonra belki bir miktar düzeltmeler olabilir. Fed üyelerinden gelecek açıklamalar önemli, gelecek veriler önemli. Dolar endeksindeki bir toparlanma ons altında da kar satışlarını beraberinde getirir. 1792-1800 seviyelerine geri çekilmeler olabilir. Bu seviyelerin ons altın için alım fırsatı olacağını söyleyebilirim. Bunun altını çiziyorum belki de ons altında 2023’te kıymetli metaller tarafında toparlanma olacağını söyleyen ilk kişilerden bir tanesiyim, ama şimdi de bir miktar temkinli olmak zamanı diyorum. İyi varlık iyi fiyattan alınmalı. Ons altın bu sene için iyi emtialardan, iyi varlıklardan bir tanesi ama iyi fiyattan almak para kazandırır. O yüzden alım fırsatı olarak verdiğim seviyeleri takip etmek yatırımcılar için bir fırsat oluşturacaktır. Yoksa bir süre bekletebilir. Ons altında gerçek bir yükseliş trendini, hızlı bir toparlanmayı özellikle faiz indirimlerinin ne zaman olacağına yönelik konuşmaların başladığı yılın ikinci yarısında görebiliriz.

* Gram altında neye bakılmalı?

Gram altına da paralel bakacak olursak, gram altında destek ve direnç seviyeleri vermekten bir miktar çekimserim çünkü artık burada da fiyatlamalar özellikle dolar/TL kurunun stabil olmasından dolayı ons altına paralel hareketler olduğunu görüyoruz. O yüzden son dönemde artık gram altın tarafında TL bazlı destek direnç seviyeleri vermektense ons altın bazında bakmak çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ons altındaki bir geri çekilme dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket demek. Dolar endeksindeki yukarı yönlü bir hareket, dolar/TL kurundaki yukarı yönlü bir hareket demek olacaktır.

İkinci yarıda gümüş öne çıkabilir

* Gümüşle ilgili beklentileriniz neler? Bu yıl daha öne çıkabilir mi?

Gümüş tarafına bakacak olursa, gümüşte de bu yılın ilk yarısında ons altına paralel hareketler yapmasını bekliyorum. Geçtiğimiz dönem içerisinde özellikle altın gümüş rasyosunun 94’lü seviyelere kadar yükseldiğini görmüştük. Burada altın ön plana çıkmıştı sonrasında dengelenmeyi yaşadık. Şimdi yılın ilk yarısında bir miktar gümüş ve altında paralel hareketler olmasını bekliyorum. Paralel hareketlerle beraber ki zaten altın gümüş rasyosunda 80’li seviyelere kadar geldik, bu belki 82 seviyesine kadar da yükselebilir. Altın -gümüş rasyosu yani altının bir miktar daha öne çıktığı bir dönem görebiliriz. Yılın ilk çeyreği altının öne çıktığı bir dönem, ikinci çeyreği altın gümüş paralel geçtiği bir dönem sonrasında ise gümüşün artık öne çıkmaya başladığı bir dönem olacağını söyleyebiliriz. Yılın ilk yarısı altının daha öne çıktığı ama genelde paralel hareket ettiği, yılın ikinci yarısında ise gümüşün daha fazla ön plana çıktığı özellikle yılın son çeyreğinde gümüş, altın gümüş rasyosunun belki de 78’lere hatta 75’lere kadar geri çekildiğini göreceğiz. Hatta benim senaryolarıma göre yılın son çeyreğinde gümüşün bir miktar daha güçlü olmasını bekliyorum o nedenle altın gümüş rasyosunda 65’li seviyeleri 70’li seviyeleri bile konuşuyor olabiliriz.

Dolar endeksinde düşüş önemli

* Altında hangi koşullarda beklenen ralli gerçekleşir?

Dolar endeksinde eğer 100’lü seviyelerin altına geçip de 80’li seviyeleri konuşuyor olursak belki bir ralli beklentisi olabilir. 80’li seviyeler derken de 89 seviyesini örnek olarak verebilirim. Bu uzun dönemli destek seviyelerinden bir tanesi, bu seviyelere gelirsek ons altında 2070’li seviyeleri göreceğimizi söyleyebilirim hatta belki bu seviyelerin geçildiğini de görebiliriz.

Pamuk diğerlerinden ayrışabilir

* Ralli beklediğiniz bir emtia var mı?

Dolar endeksi 80’e çekilirse ons altın gittiği zaman gümüş de buna mutlaka eşlik edecektir diyebiliriz. Gümüşte de bu sefer öyle bir durum olursa 28.5 seviyelerini 28.5-29 seviyelerini görebiliriz. Böyle bir durumda hızlı hareket edecek gruplardan diğeri bakır, alüminyum, nikel, çinko olabilir. Aynı zamanda son gündemde olan elektrik ve yenilenebilir enerji çok fazla talep gören emtialardan. Burada diğerlerinden ayrışabilecek emtialardan bir tanesi de pamuk olabilir.