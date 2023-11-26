Önümüzdeki hafta ekonomide neler olacak?

Küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve Fed'in ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentiler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam etti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların temkinli olmasında fayda olduğunu gösterirken, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor. ABD'de Şükran Günü tatilini hafta sonu ile birleştiren çalışanlar nedeniyle piyasalarda hacim daha düşük olurken New York borsasında cuma günü yarım gün işlem yapıldı.

27 Kasım ile başlayan haftada;

• Pazartesi yeni konut satışları, Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi,

• Salı tüketici güven endeksi, Richmond Fed Sanayi Endeksi,

• Çarşamba büyüme, toptan stoklar,

• Perşembe kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bekleyen konut satışları,

• Cuma ise imalat sanayi PMI takip edilecek…

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsalarında, geçen hafta karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa'nın en büyük ticari ortaklarından Çin'deki gelişmeler varlık fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uzun bir süre politika faizlerini bu seviyelerde tutacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi bölgede yavaşlayan ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri beslemeye devam etti.

Gelecek hafta;

• Çarşamba Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE),

• Perşembe Euro Bölgesi'nde TÜFE ve işsizlik oranı, Almanya'da işsizlik oranı,

• Cuma Avro Bölgesi'nde, Almanya'da ve İngiltere'de imalat sanayi PMI açıklanacak…

Çin hariç Asya pozitif

Asya borsalarında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklanan "beyaz liste" hisse bazlı oynaklıkların artmasına neden oldu. Analistler, Çin hükümetinin konunun çözümüne yönelik adımlar atmasının piyasalarda olumlu karşılandığını kaydetti.

Gelecek hafta;

• Perşembe Japonya'da perakende satışlar, sanayi üretimi, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI,

• Cuma Japonya'da işsizlik oranı takip edilecek.

Yurt içinde gözler büyümede

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,36 değer kazanarak 7.959,95 puandan tamamladı. Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,62 üzerinde 28,8663'ten tamamladı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 336 baz puanla yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesini test etti. Bu arada geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Yurt içi piyasalarda gelecek hafta;

• Çarşamba ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi,

• Perşembe büyüme,

• Cuma imalat sanayi PMI takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) 2023 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,19 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,31 düzeyinde gerçekleşti…