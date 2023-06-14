Onur Market’ten dev tarım yatırımı

Onur Market, Manisa Salihli’de 140 bin metrekare jeotermal sera tesisi ile modern tarıma ve sağlıklı gıdaya yatırım yapıyor.



150 milyon liralık yatırımla, yıllık 5 bin ton domates üretim kapasiteli jeotermal sera tesisi satın alımı gerçekleşti.

Özen Grup, 45 yıllık gıda perakendeciliği sektöründeki tecrübesiyle süpermarket konseptinde Onur Market markasıyla, gross konseptiyle de Özen Gross olarak büyümeye devam ediyor. Zincir mağazalar yatırımlarının yanında, Manisa Salihli’de de tarımsal bir yatırıma imza attı. 140 bin metrekare sera tesisi satın alan grup, modern tarım ve gelişmiş üretim teknolojileriyle tarım ve gıda yatırımlarına devam ediyor.

Onur Market, ‘’Tarladan Sofranıza’’ mottosundan yola çıkarak üretim gücünü fiyat ve kaliteli, sağlıklı ürün olarak tüketicinin lehine rafa yansıtıyor. Tazelikte “Onur Sözü” diyerek; Antalya, Bursa ve şimdi de Salihli’de açık alan ve seralarda tarımsal ürün üretiyor. Aynı zamanda Antalya Merkez, Kumluca, Bursa Serme, Bursa Karacabey ve Bursa Yenişehir’de yatırım yaptığı paketleme, soğuk hava tesislerinde çiftçiden aldığı meyve ve sebzeleri 18 saatte alışverişçileri ile buluşturuyor. Onur Market, her gün ilk günkü heyecanla Türkiye'nin en başarılı perakende markası olmak için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor ve ülke ekonomisine büyük istihdam kaynağı sağlıyor. Bu yatırım ile geleneksel yöntemlere kıyasla 4 kat fazla verim alınabiliyor. Ekolojik tarım teknolojileri sayesinde sağlıklı gıda üretim kapasitesi arttırılıyor, jeotermal seralarda 365 gün üretim yapılarak meyve ve sebze ihtiyacı karşılanabiliyor.

Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen : ‘Tarımsal yatırımlarımız devam edecek’

Tarımsal yatırımlarımızdaki gücümüzü rafa yansıtıyoruz. Onur müşterilerine taze ve kaliteli meyve-sebzeyi daha uygun fiyatlarla sunuyoruz. Özen Grup olarak tarıma ve gıdaya yani geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz, ekolojik tarım gibi sürdürülebilirliğin esas olduğu projelerimiz devam edecek’’ dedi.