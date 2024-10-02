OPEC+ petrol üretim politikasında değişiklik tavsiyesinde bulunmadı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerden oluşan OPEC+'nın Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) petrol üretimi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Bir OPEC+ kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre bugünkü toplantıda petrol üretim politikasında değişiklik tavsiyesinde bulunmadı.

Üretimde bir değişiklik önerisi sunulmadı

JMMC, üretimi azaltma ve Aralık ayından itibaren bazı üretim kesintilerini sona erdirme yönündeki anlaşmada bu hafta bir değişiklik tavsiyesinde bulunmadı.

Toplantılar 2 ayda bir yapılıyor

İki ayda bir düzenlenen toplantıda JMMC üretim politikası konusunda tavsiyelerde bulunabildiği gibi gerekli gördüğü takdirde OPEC+ üyelerinin tamamının katıldığı bir toplantı düzenlenmesi çağrısında da bulunabiliyor.