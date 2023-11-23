OPEC+ toplantısının yeni tarihi belli oldu

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü toplanacaktı ancak planlanan toplantı dün ertelendi. Toplantının yeni tarihi için 30 Kasım tarihi belirlenirken, toplantının sanal olarak gerçekleştirileceği açıklandı.