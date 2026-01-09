OPEC’in petrol üretimi aralıkta düştü

OPEC, geçen ay günde 28,40 milyon varil petrol üretti. Bu seviye, kasım ayının revize edilmiş toplamına kıyasla 100 bin varil/günlük bir düşüşe işaret etti. En büyük gerileme İran’da görüldü.

OPEC ve Rusya dahil müttefiklerden oluşan OPEC+, arz fazlası endişeleri nedeniyle aylık üretim artışlarının hızını yavaşlattı. Birçok üye kapasite sınırlarına yaklaşırken, bazı ülkeler daha önceki aşırı üretimi telafi etmek için ek kesintilerle görevlendirildi. Bu durum, ilave artışların etkisini sınırladı.

Aralık ayı üretimini kapsayan ve sekiz OPEC+ üyesini içeren anlaşma kapsamında, OPEC üyesi olan beş ülkenin — Cezayir, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri — telafi kesintileri öncesinde üretimi 85 bin varil/gün artırması öngörülüyordu. Irak ve BAE için toplam 135 bin varil/günlük telafi kesintileri planlandı. Ankete göre, beş ülkenin fiili artışı yalnızca 20 bin varil/gün oldu.

Anket, İran’ın ham petrol arzının aralıkta 100 bin varil/gün azaldığını gösterdi. İran, nükleer faaliyetleri nedeniyle petrol ihracatını sınırlamayı hedefleyen ABD yaptırımlarına tabi bulunuyor. Aralık ayında yeni önlemler açıklandı ve sevkiyatlar aylar arasında değişkenlik gösterdi.