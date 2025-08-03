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OpenAI, 8,3 milyar dolarlık tarihi bir yatırıma imza attı

Yapay zeka şirketi OpenAI, 300 milyar dolar değerlemeyle 8,3 milyar dolar tarihi yatırım topladı.

Haber Merkezi
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OpenAI, 8,3 milyar dolarlık tarihi bir yatırıma imza attı
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Bloombergh HT'den Hande Berktan'ın haberine göre yatırımcı Dragoneer Investment Group'un, 2,8 milyar dolarlık şaşırtıcı bir çekle tura liderlik ettiğini bildirildi.

Turun liderliğini Dragoneer Investment Group üstlendi. Bu miktar, şimdiye kadar yapılan en büyük tekil risk sermayesi yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Lider yatırımcılar arasında güçlü isimler var

Yatırım turuna Dragoneer’ın yanı sıra özel sermaye şirketleri Blackstone ve TPG ile yatırım fonu yöneticisi T. Rowe Price da katıldı. Ayrıca Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, Coatue Management, D1 Capital Partners, Fidelity Management, Founders Fund, Sequoia Capital, Tiger Global ve Thrive Capital da turda yer aldı.

Büyüyen gelir ve kullanıcı tabanı dikkat çekiyor

OpenAI’nin iş performansına dair veriler de dikkat çekici bir büyümeyi ortaya koydu. Haziran ayında yıllık tekrarlayan gelir 10 milyar dolardan 13 milyar dolara çıktı. Şirketin bu rakamı 2025 sonuna kadar 20 milyar doların üzerine taşımayı hedeflediği bildirildi.

Öte yandan, haftalık aktif ChatGPT kullanıcı sayısının 700 milyonu geçtiği belirtildi. New York Times’ın haberine göre, yatırım turuna olan yoğun talep nedeniyle sürecin planlanandan aylar önce tamamlandığı aktarıldı.

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