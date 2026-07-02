OpenAI, ABD hükümetine yüzde 5 hisse vermeyi planlıyor

DENİZ GÜLDAĞ

ChatGPT’nin geliştiricisi ve yaklaşık 852 milyar dolar piyasa değerine ulaşan OpenAI, konuya yakın kaynaklara göre, Trump yönetimiyle yürütülen ilk görüşmelerde ABD vatandaşlarının şirketin büyümesinden doğrudan fayda sağlayabilmesi için hükümete hisse verilmesi fikrini gündeme getirdi.

Şirketin CEO’su Sam Altman’ın, yapay zekanın yaratacağı ekonomik değerin toplumla paylaşılmasının en etkili yolunun kamuya finansal bir pay verilmesi olduğunu savunduğu belirtiliyor. Kaynaklar, Altman’ın yönetimle yaptığı ilk temaslarda yüzde 5’lik bir hisse oranını önerdiğini aktardı.

Önerilen anlaşma yalnızca OpenAI’yi değil, diğer büyük Amerikan yapay zeka şirketlerini de kapsayabilir. Buna göre, sektörde faaliyet gösteren diğer yapay zeka laboratuvarlarının da benzer büyüklükte hisseleri kamuya devretmesi gündeme gelebilir. Ancak söz konusu şirketlerin böyle bir düzenlemeye sıcak bakıp bakmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

ABD hükümetine ortaklık verilmesi, OpenAI’nin Trump yönetimiyle daha güçlü ilişkiler kurmasına yardımcı olabileceği gibi, yapay zekanın yarattığı ekonomik kazançların kamuoyuyla paylaşılması yoluyla sektöre yönelik siyasi tepkilerin azaltılmasını da hedefliyor.

Son dönemde yapay zeka şirketleri Washington’da giderek daha zorlu bir siyasi ortamla karşı karşıya kalıyor. Kamuoyu ve siyasetçiler, büyük ölçekli veri merkezi yatırımlarının çevresel ve ekonomik etkileri ile yapay zekanın istihdam ve siber güvenlik üzerindeki sonuçları konusunda artan endişeler dile getiriyor.

OpenAI ve en büyük rakiplerinden biri olan Anthropic, son dönemde geliştirdikleri en ileri düzey yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesi sürecinde ABD makamlarının incelemeleri nedeniyle gecikmeler yaşadı. Ayrıca bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler ve Başkan Donald Trump’ın danışmanları, yapay zeka sektörüne yönelik çok daha sıkı düzenlemeler uygulanmasını savunuyor.

Öte yandan OpenAI ve Anthropic’in halka arz hazırlıkları yaptığı da biliniyor. Bu süreç, şirketlerin hissedar tabanını genişletirken mevcut yatırımcılar için önemli kazançlar yaratabilir. Ancak kaynaklara göre OpenAI’nin halka arzının gelecek yıldan önce gerçekleşmesi beklenmiyor.