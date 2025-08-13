OpenAI CEO'su Altman, Musk'a manipülasyonla suçladı

OpenAI CEO’su Sam Altman, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Elon Musk’ın yönettiği sosyal medya platformunun algoritmasında değişiklik yaparak kendi şirketlerini öne çıkardığını iddia etti. Altman, Musk’a yönelttiği bu suçlamada, platformun kullanıcılarına taraflı içerik gösterdiğini öne sürdü.

Musk’tan Altman’a “yalan söylüyorsun” tepkisi

Elon Musk, Altman’ın paylaşımına doğrudan yanıt verdi. Musk, “Sen yalan söylüyorsun, saçma gönderin 3 milyon görüntülenme almış, benim birçok gönderimden çok daha fazla, oysa benim takipçi sayım seninkinin 50 katı.” ifadeleriyle Altman’ın iddialarını reddetti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Sam Altman ise bu karşılık üzerine Musk’a, X platformunun algoritmasında herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığına dair yeminli bir ifade verip veremeyeceğini sordu. Altman, eğer iddialarının yanlış olduğunun ortaya çıkması durumunda kamuoyundan özür dileyeceğini de belirtti.

Topluluk notları Musk’ın iddialarına karşı çıktı

Musk’ın Apple’a yönelik suçlamalarının ardından, X platformundaki “Topluluk Notları” özelliği kapsamında Musk’ın paylaşımlarına bilgi notları eklendi. Bu notlarda, farklı yapay zeka uygulamalarının App Store sıralamalarında birinci sıraya yükseldiği örneklerle belirtildi. Çin merkezli yapay zeka aracı DeepSeek’in Ocak ayında App Store’da birinci sırada yer aldığı, Perplexity uygulamasının ise Temmuz ayında Hindistan App Store’unda zirveye çıktığı bilgileri paylaşıldı.

Musk ve Altman arasındaki gerilim ne zaman başladı?

Elon Musk ile Sam Altman arasındaki anlaşmazlık, 2015 yılında birlikte kurdukları OpenAI üzerinden başladı. Şirket, kuruluşunda kâr amacı gütmeyen bir yapay zeka araştırma kurumu olarak faaliyete geçse de, 2019 yılında kâr amacı güden bir yapının oluşturulmasıyla yön değiştirdi. Musk, şirketin Microsoft ile yaptığı ortaklıkla kurucu misyonundan saptığını ve sadece yatırımcı kârını öncelik haline getirdiğini ileri sürdü.

2018 yılında Musk, OpenAI’ı devralmak için bir teklif sundu ancak bu teklif şirketin yönetim kurulu ve Altman tarafından reddedildi. Bunun üzerine Musk, hem yönetimden hem de şirkete sağladığı finansmandan çekildi. O günden bu yana taraflar arasında sosyal medya üzerinden devam eden açıklamalar, dava süreçleri ve kamuoyu önünde süren sert polemikler dikkat çekiyor.

Musk’ın 97 milyar dolarlık satın alma teklifi de reddedildi

Elon Musk, 2025 yılının Şubat ayında OpenAI’ı 97,4 milyar dolar değerleme üzerinden satın almak için bir teklif sundu. Ancak bu teklif, şirketin yönetim kurulu tarafından reddedildi. Bu gelişme, taraflar arasındaki mevcut gerilimin daha da artmasına neden oldu.