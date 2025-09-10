  1. Ekonomim
  3. OpenAI ile Oracle'dan 300 milyar dolarlık tarihi anlaşma
OpenAI ile Oracle'dan 300 milyar dolarlık tarihi anlaşma

Yapay zeka rekabetinde OpenAI, önemli bir adam atarak Oracle ile 300 milyar dolarlık bulut bilişim anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Google Cloud ile rekabet ettiği rekabetçi bulut bilişim pazarında Oracle için önemli bir kazanımı temsil ediyor. Oracle’ın bulut altyapısı, 5 yıl boyunca OpenAI’nın genişleyen operasyonlarını destekleyecek.

Tarihin en büyük sözleşmelerinden biri

CNBC-e'nin aktardığı bilgelere göre OpenAI, Oracle ile 300 milyar dolarlık anlaşma imzalayarak tarihin en büyük sözleşmelerinden birine imza attı. Anlaşma, yapay zeka veri merkezi harcamalarının arttığı dönemde 4,5 gigawatt kapasite sağlayacak.

Rekabetçi bulut pazarında önemli ortaklık

Bu ortaklık, yapay zeka şirketlerinin büyük dil modellerini eğitmek ve çalıştırmak için artan bilgi işlem gücü talebiyle karşılaştığı bir dönemde gerçekleşti. Oracle’ın bulut altyapısı, devam eden yapay zeka veri merkezi patlamasının ortasında OpenAI’nın büyüyen operasyonlarını destekleyecek.

En büyük bulut bilişim anlaşmalarından biri

Beş yıl boyunca 300 milyar dolar değerindeki sözleşme, Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Google Cloud ile rekabet eden Oracle için şimdiye kadar imzalanan en büyük bulut bilişim anlaşmalarından biri olacak.

