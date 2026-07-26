Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden fındığa çifte destek

Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezi olan Ordu'da yeni hasat sezonu öncesi üretimi destekleyecek adımlar hız kazanırken, Ordu Büyükşehir Belediyesi hem üreticilerin iş gücü ihtiyacını karşılamaya hem de fındığın kültürel değerini tanıtmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yedinci yılına giren "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesiyle üretici ve hasat işçileri buluşturulurken, Kahraman Sağra Fındık Müzesi de ziyaretçi sayısını 60 bine yaklaştırarak fındığın tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Hasat hazırlıklarının artık neredeyse tamamlanarak geri sayımın başladığı kentte ilaçlama, gübreleme ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözler fındık toplama dönemine çevrildi. Üreticilerin en önemli sorunlarından biri olan mevsimlik işçi ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlayan "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesi, üretici ile hasat işçilerini aynı platformda buluşturmayı sürdürüyor.

3 bin bahçe sahibi ile 11 bin fındık işçisi eşleştirildi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde altı yıl önce başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 3 bin 149 bahçe sahibi ile 10 bin 910 fındık işçisi eşleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, yedinci sezonuna giren projede bu yıl rekor katılım beklerken daha fazla üretici ile işçiyi bir araya getirmeyi hedefliyor. Geçen yıl projede görev alan işçiler de uygulamanın kendilerine önemli bir ek gelir sağladığını belirterek bu yıl da vatandaşları projeye katılmaya davet etti.

Projeden fındık bahçesi sahipleri, hasat işçileri ve hasat işçisi olmak isteyen vatandaşlar yararlanabiliyor. Başvurular, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 0452 233 40 40 numaralı telefon hattı üzerinden ya da Ordu Büyükşehir Belediyesinin çevrim içi başvuru sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye'de alanında ilk olma özelliği taşıyan müze

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesinin fındığın kültürel mirasını yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği Kahraman Sağra Fındık Müzesi de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Türkiye'de bu alanda ilk olma özelliği taşıyan müzede, fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadar uzanan serüven çeşitli materyallerle ziyaretçilere aktarılıyor.

Fındığın üretim sürecinin yanı sıra Ordu ekonomisindeki yerinin de anlatıldığı müze, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Müze, 2026 yılının ilk altı ayında 7 bin 766 ziyaretçiyi ağırlarken, açıldığı günden bu yana toplam ziyaretçi sayısı 59 bin 492'ye ulaştı.

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan Kahraman Sağra Fındık Müzesi, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.