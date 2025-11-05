Ordu’da fındık bahçelerinde kuraklığa karşı damla sulama sistemi devreye alındı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde, belediyenin tarım şirketi ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen projeyle fındıkta yüzde 40’a varan verim artışı hedefleniyor. Kurulan sistem sayesinde su, doğrudan bitkinin kök bölgesine ulaştırılarak hem su tasarrufu sağlanıyor, hem de bitki beslenmesi ve ürün kalitesi önemli ölçüde iyileşiyor. Ordu’nun belirlenen pilot bölgelerinde başlatılan çalışmaların, üreticilerden gelecek talepler doğrultusunda yaygınlaştırılması planlanıyor.

"Üretici hem gübre maliyetinden tasarruf ediyor hem de işçilik giderleri neredeyse sıfıra iniyor"

Proje hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Abdulkerim Kurucu, uygulamanın bölge tarımı açısından önemli bir yenilik olduğunu belirterek, "Toprak altı damlama sulama sistemi sayesinde su ve gübre doğrudan kök bölgesine ulaştırılıyor. Bu, kaynak kullanımında tasarruf sağlarken bitkinin beslenme etkinliğini artırıyor. Üretici hem gübre maliyetinden tasarruf ediyor hem de işçilik giderleri neredeyse sıfıra iniyor. Kullanım etkinliği açısından yüzde 40-50’ye varan verim artışı elde etmek mümkün" dedi.

Özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık dönemlerinde sistemin önemine dikkat çeken Kurucu, "Bu sistemle toprakta düzenli nem seviyesi korunabiliyor. Suyun kontrollü ve doğrudan kök bölgesine verilmesi, su kayıplarını minimuma indiriyor, bitki gelişimini dengeliyor. Bu da doğrudan ürün kalitesine ve miktarına yansıyor" ifadelerini kullandı.