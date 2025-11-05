  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ordu’da fındık bahçelerinde kuraklığa karşı damla sulama sistemi devreye alındı
Takip Et

Ordu’da fındık bahçelerinde kuraklığa karşı damla sulama sistemi devreye alındı

Ordu’da fındıkta verimliliği artırmak ve kuraklık riskine karşı önlem almak amacıyla yürütülen Fındık Verimliliği Projesi (FINVER) kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesi fındık bahçelerine toprak altı damla sulama sistemi kurulum çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ordu’da fındık bahçelerinde kuraklığa karşı damla sulama sistemi devreye alındı
Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde, belediyenin tarım şirketi ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen projeyle fındıkta yüzde 40’a varan verim artışı hedefleniyor. Kurulan sistem sayesinde su, doğrudan bitkinin kök bölgesine ulaştırılarak hem su tasarrufu sağlanıyor, hem de bitki beslenmesi ve ürün kalitesi önemli ölçüde iyileşiyor. Ordu’nun belirlenen pilot bölgelerinde başlatılan çalışmaların, üreticilerden gelecek talepler doğrultusunda yaygınlaştırılması planlanıyor.

"Üretici hem gübre maliyetinden tasarruf ediyor hem de işçilik giderleri neredeyse sıfıra iniyor"

Proje hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Abdulkerim Kurucu, uygulamanın bölge tarımı açısından önemli bir yenilik olduğunu belirterek, "Toprak altı damlama sulama sistemi sayesinde su ve gübre doğrudan kök bölgesine ulaştırılıyor. Bu, kaynak kullanımında tasarruf sağlarken bitkinin beslenme etkinliğini artırıyor. Üretici hem gübre maliyetinden tasarruf ediyor hem de işçilik giderleri neredeyse sıfıra iniyor. Kullanım etkinliği açısından yüzde 40-50’ye varan verim artışı elde etmek mümkün" dedi.

Özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık dönemlerinde sistemin önemine dikkat çeken Kurucu, "Bu sistemle toprakta düzenli nem seviyesi korunabiliyor. Suyun kontrollü ve doğrudan kök bölgesine verilmesi, su kayıplarını minimuma indiriyor, bitki gelişimini dengeliyor. Bu da doğrudan ürün kalitesine ve miktarına yansıyor" ifadelerini kullandı.

Türk Prysmian Kablo, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladıTürk Prysmian Kablo, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladıŞirket Haberleri
ŞOK 05-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Çelik Kettle geliyor!ŞOK 05-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Çelik Kettle geliyor!Aktüel

 

Ekonomi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanvekilliğine yeniden seçildi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanvekilliğine yeniden seçildi
Toyota’nın net karı 2025 mali yılının ilk yarısında düşüş gösterdi
Toyota’nın net karı 2025 mali yılının ilk yarısında düşüş gösterdi
Fındık üreticilerinden Ferrero'ya manipülasyon tepkisi: Amaç üreticiyi panikletmek
Fındık üreticilerinden Ferrero'ya manipülasyon tepkisi: Amaç üreticiyi panikletmek
Avukat danışma ücretleri 2026 | Zamlı güncel avukatlık ücretleri ne kadar oldu?
Avukatlık danışma ücretleri zamlandı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
EKONOMİ gazetesi ve KASİAD’tan 2. Ekonomi Zirvesi
EKONOMİ gazetesi ve KASİAD’tan 2. Ekonomi Zirvesi