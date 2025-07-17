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Ordu'da fındık toplama işçi ücreti bin 200 TL olarak belirlendi

Ordu'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi bin 200 TL olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Ordu'da fındık toplama işçi ücreti bin 200 TL olarak belirlendi
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Yaklaşan fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerinin belirlenmesi için Ordu'da bulunan ziraat odası başkanları, Altınordu Ziraat Odası'nda bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından fındık hasadında çalışacak işçi yevmiyeleri açıklandı. 

Çocuk işçi çalıştırana idari ceza kesilecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, alınan kararların tavsiye kararı olduğunu söyledi. Soydan, çocuk yaşta işçi çalıştıran bahçe sahipleri, velileri ve varsa tarım aracılarına idari para cezası uygulanacağını ifade etti.

Yemek işçiye ait bin 200 TL

Soydan, "2025 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, askeri ücret tespit komisyonunca belirlenen brüt askeri ücret dikkate alınarak, fındık yevmiyesi günlük net ücreti, yemek işçiye ait olmak üzere bin 200 TL olarak belirlenmiştir. Toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretlerinin 10-15 arası işçi için aşçılara bin 200 TL, çuvalcılara bin 350 TL, 15 ve üzeri işçi için aşçılara bin 350 TL, çuvalcılara bin 500 TL, kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücreti bin 650 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Patoz saat ücreti 4 bin TL

Soydan, katırcı ücretinin katırı ile birlikte 2 bin 400 TL, kilo hesabıyla fındık toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 12 TL olarak belirlenmesine, patoz saat ücretinin ise 4 bin TL olarak belirlenmesine karar verildiğine dikkat çekerek, tarım arıcılarının yevmiyelerinin 15 işçiye kadar günlük bin 350, 15 işçiden fazlası için ise bin 500 TL olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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