Ordu’da teknoloji ve girişimcilik merkezi kuruluyor

Kurulması planlanan merkez ile yenilikçi iş fikirlerinin gelişebileceği güçlü bir girişimcilik ortamı oluşturulması, genç girişimcilerin ve teknoloji odaklı projelerin desteklenmesi, bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanması ve üniversite–sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Merkez kapsamında girişimcilere kuluçka programları, paylaşımlı çalışma alanları, mentorluk destekleri ve yatırımcı buluşmaları gibi imkanlar sunulacak. Böylece Ordu’nun teknoloji ve inovasyon kapasitesinin artırılması ve bölgedeki sanayiciler ile KOBİ’lerin teknoloji ile buluşturulması amaçlanıyor.

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, projenin Ordu ekonomisi açısından stratejik bir adım olduğunu belirtti. Karlıbel, “Ordu’nun güçlü bir üretim ve ticaret geleneği bulunuyor. Günümüzde şehirlerin rekabet gücü yalnızca üretim kapasitesiyle değil, teknoloji geliştirme ve inovasyon yeteneğiyle de ölçülüyor. Altınordu Belediyesi ile kuracağımız merkezle gençlerin ve girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebileceği bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Üniversite, sanayi ve kamu iş birliğinin güçlü bir örneğini de ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı