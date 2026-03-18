Ordu’da teknoloji ve girişimcilik merkezi kuruluyor
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Altınordu Belediyesi ile birlikte kurulması planlanan Ordu Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi (TEKMER) için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında yapılan ön başvuru kabul edildi. Ön başvurunun kabul edilmesiyle birlikte proje, fizibilite ve kurulum sürecine resmen geçmiş oldu. TSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, “Ordu’yu teknoloji ve girişimcilik alanında bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Kurulması planlanan merkez ile yenilikçi iş fikirlerinin gelişebileceği güçlü bir girişimcilik ortamı oluşturulması, genç girişimcilerin ve teknoloji odaklı projelerin desteklenmesi, bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanması ve üniversite–sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Merkez kapsamında girişimcilere kuluçka programları, paylaşımlı çalışma alanları, mentorluk destekleri ve yatırımcı buluşmaları gibi imkanlar sunulacak. Böylece Ordu’nun teknoloji ve inovasyon kapasitesinin artırılması ve bölgedeki sanayiciler ile KOBİ’lerin teknoloji ile buluşturulması amaçlanıyor.
OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, projenin Ordu ekonomisi açısından stratejik bir adım olduğunu belirtti. Karlıbel, “Ordu’nun güçlü bir üretim ve ticaret geleneği bulunuyor. Günümüzde şehirlerin rekabet gücü yalnızca üretim kapasitesiyle değil, teknoloji geliştirme ve inovasyon yeteneğiyle de ölçülüyor. Altınordu Belediyesi ile kuracağımız merkezle gençlerin ve girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebileceği bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Üniversite, sanayi ve kamu iş birliğinin güçlü bir örneğini de ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı