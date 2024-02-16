Ordu'daki OSB'den 90 ülkeye ihracat

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Karataş, adeta domino etkisi yaratarak yatırımcıları ilçeye getirdiklerini söyledi.

Karataş, 2009'da sadece 2 fabrikası olan Fatsa OSB'de bugün 50 fabrikaya ulaşıldığını belirterek, "O günlerde 300 kişilik istihdam varken, bugün bu sayı 9 bin seviyelerine kadar çıktı. 500 dönümde hizmet veren OSB, bugün bin dönümü aşan noktaya geldi. Bu, gerçek manada bir başarı hikayesidir. Gelinen noktada Fatsa OSB kabuğuna sığmıyor." dedi.

İhracatı olmayan OSB'den 90 ülkeye ihracat yapılır vaziyete gelindiğini vurgulayan Karataş, "Sadece dünyada bilinen pazarlar Almanya'ya İngiltere'ye ihracat yapmıyoruz. Japonya, Hong Kong, Avusturya ve Tayland gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Dünyanın birçok noktasında 'Made in Türkiye', 'Made in Fatsa' logosuyla pazarlarda kendimize yer buluyoruz." diye konuştu.

Karataş, ilçe nüfusunun yaklaşık 126 bin olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Fatsa gibi küçük bir ilçeden 90 ülkeye ihracat yapmak gerçekten sıra dışı bir durum. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı'mıza ve hükümetimize teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı'mız bize bir vizyon açtı, sağladığı teşviklerle de rekabetçi noktaya geldik. Yatırımcılarımız da bu argümanları kullanarak dünya pazarında kendilerine yer buldular."

Fatsa OSB'nin, Türkiye'deki 350 OSB içerisinde istihdam açısından üçüncü sırada bulunduğuna işaret eden Karataş, "Bir ilçede bu denli yükseliş gerçekten başarı hikayesidir. Bu başarıdaki en büyük pay yatırımcılarındır. Onların burada yatırım yapmaları bizim için büyük kıvançtır." ifadesini kullandı.

Karataş, Fatsa OSB'nin gelişmeye devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, şu anda 9 bin olan istihdam sayımızı yeni kurulan fabrikalarla 15 bine çıkarmak. Diğer hedeflerimizin başında ise bin dönüm çalışma alanımızı 1500 dönüme çıkarmak geliyor. Kamulaştırma çalışmalarımız bu anlamda sürüyor. Ayrıca 90 ülkeye ihracatımızı, 130 ülkeye kadar çıkarmak istiyoruz. Her yıl artan bir ivmemiz var. İnanıyorum ki bu rakamları kısa sürede yakalayacağız. Fatsa OSB sayesinde ilçemiz ve şehrimiz de kalkınıyor. Şu anda Fatsa göç veren değil, göç alan bir ilçe konumuna geldi."

Yatırımcıların hedefi istihdam ve üretim kapasitesini artırmak

Fatsa OSB'de faaliyet gösteren firmanın genel müdürü Burak Felek, 70'den fazla ülkeye bentonit madeninden ürettikleri ürünleri ihraç ettiklerini söyledi.

Felek, 215 kişiye istihdam sağladıklarını anlatarak, "Hedefimiz daha modern tesisler kurarak istihdam sayımızı artırmak." dedi.

Ahşap ürünleri işleyen fabrikanın sahibi Abdülkerim Aydın ise hedeflerinin istihdamı bir yılda 450'den bine çıkarmak olduğunu vurguladı.

Ürünlerini 35 ülkeye ihraç eden tekstil fabrikasının sahibi Bilal Uygur da "650 kişiye istihdam sağlıyoruz. Günlük ürettiğimiz bin takım elbiseyi dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyoruz. Hedeflerimiz daha büyük. Hem işçi sayımızı hem de ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak istiyoruz." diye konuştu.