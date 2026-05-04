Organize bölgelerde KOBİ’lere yönelik yeni üretim alanları oluşturulacak

HASAN COŞKUN

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısında konuşan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, daha uygulanabilir ve hızlı sonuç alabilecekleri bir alternatif model üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Organize bölgelerde küçük ölçekli tahsisler yapılacak

KOBİ’lere yönelik KOBİ ihtisas OSB planladıklarını ancak mevcut şartlar çerçevesinde bu projenin hayata geçirilmesinin şu aşamada mümkün olmadığını gördüklerini ifade eden Başkan Altuğ şu bilgileri verdi: “Bu durum, KOBİ’lerimize yönelik üretim alanı oluşturma hedefimizden geri adım attığımız anlamına gelmiyor. Aksine, daha uygulanabilir ve hızlı sonuç alabileceğimiz bir alternatif model üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda, Kaynarca Makine İhtisas OSB ve Ferizli Metal İhtisas OSB içerisinde KOBİ’lerimiz için en küçük ölçekli parselleri, 3.000 metrekare büyüklüğünde olacak şekilde tahsis etmeyi planlıyoruz. Bu büyüklük iki açıdan doğru bir denge sunacak: Maliyet açısından KOBİ statüsündeki üyelerimizi zorlamayacak bir seviyede ve üretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri yeterli bir alan sunuyor. KOBİ’lerimize erişebilecekleri bir alan oluşturmayı planlıyoruz. Dengeli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir model kurmak istiyoruz. Bu doğrultuda, önümüzdeki süreçte üyelerimizden talep toplamayı planlıyoruz. Oluşacak talep yapısına göre de tahsis sürecini netleştirerek ilerlemeyi hedefliyoruz."