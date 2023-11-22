Organize YEK-G Piyasası kontratlarında rekor

Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ’nin (EPİAŞ), sosyal medya hesabı X’ten Organize Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Piyasası kasım kontratlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, “Organize YEK-G Piyasası Kasım 2023 kontratlarında, 1 milyon 846 bin 945 megavatsaat eşleşme miktarı ile tüm zamanların rekoru kırıldı." denildi.

YEK-G belgesi, tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 megavatsaat elektrik üretimine karşılık gelen elektronik belgeyi ifade ediyor.