Orhangazi TSO, 2. yüzyılında katma değere odaklanacak

ERHAN BEDİR / BURSA

Orhangazi Hektaş Çiftliği Toplantı Salonu’nda Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı’nın ev sahipliğinde düzenlenen törene İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Şekib Avdagiç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi Ticaret Odası Meclis Başkanı Cem Kapitan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Tören Orhangazi TSO’nun 1926’dan bugüne uzanan yolculuğunu anlatan tanıtım filmi ile başladı. Filmde, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ilçede yaşanan ekonomik dönüşüm ile bugünkü sanayi ve ticaret yapısına ilişkin gelişmelere yer verildi.

“Orhangazi’den Türkiye ekonomisine 2 milyar dolar katkı”

TOBB Başkan Yardımcısı Avdagiç, bir asırlık emek, üretim, ticaret, dayanışma ve Orhangazi sevdasını kutladıklarını söyledi. Avdagiç, Orhangazi'nin Türkiye ekonomisine 2 milyar dolar katkı yaptığını belirterek, “Orhangazi’nin 600 milyon doların üzerinde doğrudan ihracatı var. İthalatıyla beraber 1 milyar doları geçen ihracatı ve ithalatı var. İstihdamı, üretimi, ihracatı, ithalatı, ticaretiyle çok güçlü bir şehir. Ticaret ve üretim Orhangazililerin alın yazısı, damarlarında dolaşan kan gibi. Asırlık çınar olmak hiç de kolay değil. Güven, istikrar ve köklü bir gelenek olmak gerekir. Tüccarın, sanayicinin yanında durmak gerekir" dedi.

“Bursa 36 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaştı”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa’nın 20 milyar doları geçen ihracatı, 16 milyar dolarlık ithalatıyla toplam 36 milyar dolar dış ticaret hacmi olan bir şehir olduğunu dile getirdi. Orhangazi'nin özel endüstri bölgeleri, sanayisi, tarımı ve turizmiyle her alanda Bursa'nın medarıiftiharı olduğunu belirten Burkay, "Orhangazi, iş dünyasına baktığımızda birçok alanda ihracatta çok değerli rakamlar ve performans gösteriyor. Bugün de bu şirketlerin ödül ve gurur gecesi. Dereceye giren şirketleri kendim, ülkem adına tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

"İkinci yüzyılımız bir başlangıçtır"

Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı ise 100. yılın yalnızca geçmişin kutlandığı bir dönüm noktası olmadığını, odanın ikinci yüzyılı için yeni bir başlangıç niteliği taşıdığını söyledi. Bir asırlık kurumların değerinin yalnızca geçmişleriyle değil, geleceğe taşıdıkları vizyonla da ölçüldüğünü anlatan Hatırlı, Orhangazi'de bir asır önce yakılan üretim meşalesinin bugün daha güçlü şekilde devam ettiğini ifade etti. Hatırlı, odanın ikinci yüzyılında dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilir üretim ve yüksek katma değerli ekonomiye odaklanacaklarını kaydetti. Hatırlı, “Geride bıraktığımız 100 yıl, başarı hikayesinin, ortak aklın ve dayanışmanın ortak mirasıdır. Bu mirası gelecek kuşaklara güçlü şekilde emanet etmenin bilincindeyiz” dedi.

"Orhangazi TSO Özel Ödülü Dr. Rüştü Bozkurt'a"

Törende, üretim, yatırım, ihracat, istihdam, AR-GE ve inovasyon, girişimcilik ile ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara ödülleri verildi. "Orhangazi TSO Özel Ödülü" ise Ekonomi Gazetesi Baş Danışmanı Dr. Rüştü Bozkurt'a verildi. Bozkurt'a ödülünü Şekib Avdagiç, Erol Hatırlı, İbrahim Burkay ve Cem Kapitan birlikte verdi.

Gecede "İhracat Başarı" ödülleri kategorisinde Döktaş Dökümcülük, Asil Çelik, Sirena Marine, Cargill ve Aka Otomotiv ödül alan firmalar arasında yer aldı. Ayrıca:

Kurumlar Vergisi: Faurecia Poliflex Otomotiv

Faurecia Poliflex Otomotiv Hızlı Büyüyen İşletmeler Başarısı: Kromeka Makine

Kromeka Makine Ar-Ge ve İnovasyon Başarısı: Hektaş Ticaret

Hektaş Ticaret Kadın İstihdamı: Ormo Yün İplik

Ormo Yün İplik Turizm Yatırımı: Oyak AŞ

Oyak AŞ Onur ve Özel Ödül: Orhangazi Toprak Sanayi, Semih Yazganoğlu Otomotiv

Orhangazi Toprak Sanayi, Semih Yazganoğlu Otomotiv 100. Yıl Hizmet Ödülü: Sibel Uysal, Ahmet Aydın, Erdoğan Teoman

Ödüllerin, Orhangazi'nin kalkınmasına katkı sunan kişi ve kuruluşlara duyulan vefanın bir göstergesi olduğu kaydedildi.