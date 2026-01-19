ORKASİFED 2026 yeni nesil kalkınma vizyonunu açıkladı

Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Sermin Kaleli, ORKASİFED’in 2026 Yeni Nesil Kalkınma Vizyonunu düzenlenen basın lansmanıyla kamuoyu ile paylaştı. Açılışta yaptığı konuşmasında yeni vizyonun sahaya ve ortak akla dayalı bir yol haritası olduğunu söyleyen Kaleli, yeni vizyonun bir

temenni değil; veriye, sahaya ve ortak akla dayalı bir yol haritası olduğunu belirterek “Yeni nesil kalkınma bizim için bir slogan değil, bilinçli bir tercihtir. Bu vizyonu masa başında değil; sahadan gelen verilerle, iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını dinleyerek ve geleceği bugünden düşünerek hazırladık. Rekabeti sadece maliyetlerle değil, insanla, yetkinlikle ve güvenle güçlendirmek zorundayız” dedi.

Lansmanda paylaşılan EDAM 2023 Rekabetçilik Endeksi ve TEPAV 2023 Bölgesel Kalkınma Tuzağı Raporu verilerine göre, TR83 Bölgesi (Samsun, Çorum, Amasya, Tokat), kalkınma tuzağı riski taşıyan bölgeler arasında yer alığını öne süren Kaleli, buna karşın son on yılda Çorum’un rekabetçilik sıralamasında 19 basamak yükselmesinin doğru insan kaynağı ve dönüşüm politikalarıyla bölgenin güçlü bir sıçrama potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Kaleli,

“Sorunumuz potansiyel eksikliği değil; potansiyeli açacak sistemleri yeterince kuramamış olmamızdır. Yeni nesil kalkınma tam da bu noktada devreye giriyor” diye konuştu.

Programda ayrıca Genç ORKASİFED yapılanması ile ORKASİFED bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Nesil Kalkınma Komisyonları da söz aldı. Genç ORKASİFED ve komisyon başkanları; dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, finansmana erişim, iş dünyasında kadın ve dirençli KOBİ başlıklarında yürütülen çalışmalara ilişkin kısa değerlendirmelerde bulundu.